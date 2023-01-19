Православні християни 19 січня 2022 року готуються святкувати Хрещення Господнє. Традиційно, цього дня багато вірян пірнають в ополонку і набираються цілющої сили. Також прийнято і набирати воду, яка має магічні властивості.

Так, наші пращури вірили, що таким обрядом можна змити з себе весь негатив. Також багато хто впевнений, що у Водохреща цілющою водою вважають навіть ту, яка тече трубами наших сіл та міст.

Безперечно, найпотужнішу енергетику матиме вода під час початку літургії, яка відбудеться увечері 18 січня.

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Церковні традиції свідчать, що воду починають святити після літургії. Зазвичай воно закінчується 18 січня о 19:00, після чого освячують воду. Втім, необов’язково в цей час бути біля ополонки – можна запастися цілющою водою і не виходячи з дому.

Освячення води відбувається регулярно у храмах, але саме Водохреща має сильну силу. Вона може простояти 12 місяців, після чого втрачає свої властивості й починає псуватися.

Християни вірять, що в день Хрещення Господнього всі молитви будуть почуті і Бог винагородить їх за смирення і віру в серце.