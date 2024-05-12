Червень – перший місяць літа, найспекотнішого сезону в році. Коли надворі тепло, хочеться більше відпочивати, проводити час на природі та, попри реалії, насолоджуватися довгим світловим днем. На жаль, не у всіх зараз є така можливість, але всі хочуть і мріють про вихідні.

Скільки в червні 2024 року буде вихідних і робочих днів в українців – читайте далі в матеріалі.

Вихідні в червні 2024

У червні 2024 року є свята, на які в мирний час передбачені додаткові вихідні дні. Наприклад, Трійця, яку за новоюліанським календарем ми відзначимо 23 числа. На жаль, через те, що в Україні діє воєнний стан, додаткові вікенди скасовуються.

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Виходить, що в перший місяць літа вихідні та робочі дні в українців будуть згідно з календарем. Так, у червні 2024 року буде 21 робочий день і 10 вихідних. Відпочинок лише щосуботи і щонеділі:

1-2 червня

8-9 червня

15-16 червня

22-23 червня

29-30 червня

Попри це, у червні чимало свят. Уже 1 числа ми відзначимо День захисту дітей, 6-го – День журналіста, в ніч з 23 на 24 червня – Івана Купала тощо.

Є й важливі церковні свята в перший місяць літа. У будь-якому разі, якщо у вас з’являється можливість відпочити – робіть це. Наразі нам усім необхідно берегти своє фізичне і ментальне здоров’я, а відпочинок – допомагає в цьому, тому використовуйте його на повну.