У червні 2023 року буде одразу 10 вихідних днів. Традиційно, це будуть лише суботи та неділі.

І хоча в перший місяць літа українці відзначають Трійцю та День Конституції України, які дарують нам цілих два додаткових вихідних, в умовах війни їх не буде.

Усе через воєнний стан, який не передбачає відпочинок у будні дні – це стосується і червня 2023 року.

Поки що воєнний стан ще не продовжили, і він діє до 20 травня 2023 року. З огляду на обстановку на фронті, дуже малоймовірно, що терміни кінця стану не перенесуть на пізніше.

У травні українці працюватимуть 20 днів.

Вихідні в червні 2023:

3-4 червня;

10-11 червня;

17-18 червня;

24-25 червня.

І хоча додаткових вихідних у червні 2023 року не очікується, це не привід не відзначати свята. Перший місяць літа принесе нам величезну кількість важливих дат, зокрема й церковних. Наприклад, 6 червня відзначають День журналіста, а 25 числа – Міжнародний день моряка. На кінець місяця припадає День Конституції України. Ознайомитися з повним календарем свят червня 2023 можна на Фактах ICTV.