25 грудня Україна відзначатиме католицьке Різдво, у зв’язку з цим передбачений тривалий вікенд.

Скільки вихідних на католицьке Різдво 2021 – далі в матеріалі.

У 2021 році католицьке Різдво припадає на вихідний день – суботу. Відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю України, вихідний з нагоди свята переноситься на понеділок, 27 грудня. Виходить, що українці відпочиватимуть три дні поспіль – 25, 26 і 27 числа.

При цьому 24 грудня скорочений робочий день – на одну годину.

В Україні католицьке Різдво на державному рівні відзначається лише чотири роки – з 2017. Тоді Петро Порошенко підписав відповідний указ і встановив вихідний день.

Незабаром після католицького Різдва в усьому світі відзначатимуть Новий рік 2022, який пройде під знаком чорного (блакитного) водяного Тигра.

Згідно зі східним календарем, він набуде чинності 1 лютого 2022 року і триватиме до 21 січня 2023 року. А ось який головний колір 2022 року і якому вбранню варто віддати перевагу, можна дізнатися в нашому матеріалі.

Заздалегідь подумати варто і про подарунки рідним та близьким, оскільки Тигр вважає за краще, щоб презенти були обрані з душею. Адже подвійно приємніше, коли подарунок подобається людині, тож придбати його потрібно заздалегідь. Ідеї ​​подарунків на Новий рік 2022 – читайте на Фактах ICTV.