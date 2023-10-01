1 жовтня наша країна відзначає одне з найважливіших державних свят – День захисників і захисниць України. Це вперше, коли його святкуватимуть у цю дату, оскільки до 2023 року вона припадала на 14 жовтня.

Дев’ятий рік поспіль наші військові дають гідну відсіч російській агресії. Вони стоять на захисті своєї країни і не дають ворогу втілити свої плани в реальність. Вони наша гордість! З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання з Днем захисників і захисниць України 2023 у листівках.

До слова, свято було перенесено з 14 на 1 жовтня у зв’язку з новим церковним календарем. Саме в перший день другого місяця осені тепер відзначається релігійне свято Покрови Пресвятої Богородиці, яка є захисницею українських воїнів.

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Крім того, в мирний час на День захисників і захисниць України також надається додатковий вихідний день, але у зв’язку з воєнним станом цю норму скасовано.