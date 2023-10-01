Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Свята в Україні

Ви – наша гордість! Зворушливі листівки для захисників і захисниць України

1 Жовтня 2023, 06:15
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
День військової розвідки України 2023
Джерело: Pexels

1 жовтня наша країна відзначає одне з найважливіших державних свят – День захисників і захисниць України. Це вперше, коли його святкуватимуть у цю дату, оскільки до 2023 року вона припадала на 14 жовтня.

Дев’ятий рік поспіль наші військові дають гідну відсіч російській агресії. Вони стоять на захисті своєї країни і не дають ворогу втілити свої плани в реальність. Вони наша гордість! З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання з Днем захисників і захисниць України 2023 у листівках.

День захисників і захисниць України 2023 - листівки

День захисників і захисниць України 2023 – листівки

День захисників і захисниць України 2023 - листівки

Картинки на День захисників і захисниць України 2023

День захисників і захисниць України 2023 - листівки

Привітання на День захисників і захисниць України 2023

День захисників і захисниць України 2023 - листівки

Листівки на День захисників і захисниць України 2023

День захисників і захисниць України 2023 - листівки

Привітання на День захисників і захисниць України 2023 у листівках

День захисників і захисниць України 2023 - листівки

З Днем захисників і захисниць! Привітання у картинках

День захисників і захисниць України 2023 - листівки

Картинки на День захисників і захисниць – привітання

До слова, свято було перенесено з 14 на 1 жовтня у зв’язку з новим церковним календарем. Саме в перший день другого місяця осені тепер відзначається релігійне свято Покрови Пресвятої Богородиці, яка є захисницею українських воїнів.

Зараз дивляться

Крім того, в мирний час на День захисників і захисниць України також надається додатковий вихідний день, але у зв’язку з воєнним станом цю норму скасовано.

Читайте також:
Ви – наша гордість! Зворушливі листівки для захисників і захисниць УкраїниТиждень космосу та День захисників: календар свят на жовтень 2022

Теги
День захисника України Привітання
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь