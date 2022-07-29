29 липня відзначають День Сил спеціальних операцій ЗСУ. Службу в підрозділах ССО несуть професійні та мотивовані військові, які беруть участь у бойових діях.

Сьогодні не варто говорити про важливість ССО в нашій країні – і так все зрозуміло. Вони мають безліч функцій і завдань, наприклад – отримання розвідувальної інформації, пошук, евакуація і доставка полонених, антитерористичні операції тощо.

Якщо у вас є знайомі, які належать до цього роду військ, обов’язково привітайте їх із професійним святом. Факти ICTV підготували привітання з Днем Сил спеціальних операцій ЗСУ у СМС та листівках.

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Привітання з Днем Сил спеціальних операцій ЗСУ у СМС

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Ви ризикуєте життям в ім’я спокою країни,

Ви надійні і вірні України сини,

Нехай мирною буде служба завжди,

Всіх благ вам, успіхів, сімейної гармонії та теплоти.

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Сили спеціальної операції захищають нас від зла,

У свято побажати хочемо вам радості, добра,

Щастя вам бажаємо, радості, удачі,

І всього відмінного на додачу.

Нехай ваше життя тече, як повна річка,

Щоб життя завжди відмінним було,

Здоров’я міцного бажаємо від душі,

Щоб збувалися всі заповітні мрії.

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Ви виконуєте майже нездійсненні завдання,

На вас обрушуються нелюдські випробування,

Але з труднощами ви справляєтеся завжди,

Такими героями пишаємося ми.

Сьогодні день ССО, вітаємо,

Всього найкращого вам від душі бажаємо,

Витримки, удачі вам, терпіння,

І завжди відмінного настрою.

***

Відважних, доблесних захисників країни,

Сьогодні вшановуємо з радістю ми,

Бажаємо життя довгого і удачі,

І везіння простого на додачу.

Сьогодні день ССО, вітаємо,

Кар’єрного росту вам щире бажаємо,

Завжди будьте у відмінній формі,

Щоб в родині завжди все було в нормі.

***

Ви мужність, честь, відвага України,

Звання справжніх чоловіків гідні ви,

У вогонь і в воду підете ви завжди,

Аби мирно було в країні.

З днем ССО вітаємо від душі,

Нехай стануть дійсністю всі ваші мрії,

Життя довгого вам, радості, тепла,

Щоб мирною служба завжди була.

Привітання з Днем Сил спеціальних операцій ЗСУ у листівках