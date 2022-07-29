29 липня відзначають День Сил спеціальних операцій ЗСУ. Службу в підрозділах ССО несуть професійні та мотивовані військові, які беруть участь у бойових діях.
Сьогодні не варто говорити про важливість ССО в нашій країні – і так все зрозуміло. Вони мають безліч функцій і завдань, наприклад – отримання розвідувальної інформації, пошук, евакуація і доставка полонених, антитерористичні операції тощо.
Якщо у вас є знайомі, які належать до цього роду військ, обов’язково привітайте їх із професійним святом. Факти ICTV підготували привітання з Днем Сил спеціальних операцій ЗСУ у СМС та листівках.
Привітання з Днем Сил спеціальних операцій ЗСУ у СМС
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Ви ризикуєте життям в ім’я спокою країни,
Ви надійні і вірні України сини,
Нехай мирною буде служба завжди,
Всіх благ вам, успіхів, сімейної гармонії та теплоти.
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Сили спеціальної операції захищають нас від зла,
У свято побажати хочемо вам радості, добра,
Щастя вам бажаємо, радості, удачі,
І всього відмінного на додачу.
Нехай ваше життя тече, як повна річка,
Щоб життя завжди відмінним було,
Здоров’я міцного бажаємо від душі,
Щоб збувалися всі заповітні мрії.
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Ви виконуєте майже нездійсненні завдання,
На вас обрушуються нелюдські випробування,
Але з труднощами ви справляєтеся завжди,
Такими героями пишаємося ми.
Сьогодні день ССО, вітаємо,
Всього найкращого вам від душі бажаємо,
Витримки, удачі вам, терпіння,
І завжди відмінного настрою.
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Відважних, доблесних захисників країни,
Сьогодні вшановуємо з радістю ми,
Бажаємо життя довгого і удачі,
І везіння простого на додачу.
Сьогодні день ССО, вітаємо,
Кар’єрного росту вам щире бажаємо,
Завжди будьте у відмінній формі,
Щоб в родині завжди все було в нормі.
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Ви мужність, честь, відвага України,
Звання справжніх чоловіків гідні ви,
У вогонь і в воду підете ви завжди,
Аби мирно було в країні.
З днем ССО вітаємо від душі,
Нехай стануть дійсністю всі ваші мрії,
Життя довгого вам, радості, тепла,
Щоб мирною служба завжди була.
Привітання з Днем Сил спеціальних операцій ЗСУ у листівках