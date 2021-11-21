21 листопада католицька церква відзначає Введення в храм Пресвятої Богородиці. Це свято належить до двонадесятих.

Це свято встановлено на згадку про введення Діви Марії до Єрусалимського храму. Факти ICTV підготували привітання з Введенням в храм Пресвятої Богородиці в листівках, щоб ви змогли привітати своїх близьких.

У Введення в храм Пресвятої Богородиці прийнято ходити до церкви всією сім’єю. Варто відмовитися від шиття, прибирання, прання та іншої фізичної роботи, зробивши її заздалегідь.

Православними християнами це свято відзначається взимку – 4 грудня.

Історію свята переказує Священне Передання церкви. Святий Йоаким та Анна довго не могли мати дітей. Вони молилися Богу і пообіцяли, що якщо він нагородить їх дитиною, то вони віддадуть її на служіння до храму.

Коли Богородиці виповнилося три роки, то Йоаким та Анна виконали свою обіцянку, вирушивши до Єрусалимського храму. Детальну історію свята Введення в храм Пресвятої Богородиці – читайте на Фактах ICTV.

У церковному календарі на листопад 2021 кілька важливих православних свят. Крім того, на останній місяць осені припадає початок Різдвяного посту – 28 листопада. Триватиме він до 6 січня.