Традиційно 21 листопада католики відзначають Введення у храм Пресвятої Богородиці. Це одне з дванадцяти православних свят, в основі якого лежить церковний переказ про введення Діви Марії в Єрусалимський храм.
Сьогодні варто привітати всіх рідних та близьких. Спеціально для цього Факти ICTV підготували найкращі привітання зі святом Введення у храм Пресвятої Богородиці у листівках та СМС.
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Маленька дівчинка в Божий храм увійшла,
Віру там святу для себе знайшла,
Стала Богородицею нашої Пресвятою,
Виповнилося пророцтво її життя земного!
З Днем Введення у храм, вас люди вітаю,
Жити в злагоді та любові бажаю,
І нехай вас Богородиця від горя боронить,
Нехай віра в Бога вас збереже і зміцнить!
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У День введення у храм Пресвятої Богородиці щиро бажаю чистого кохання, доброї надії, світлої радості і незгасної віри. Міцних сил вам і щедрості душі, небесної благодаті і щасливої родини! Зі святом!
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Сьогодні День святий, особливий,
Пресвята Богородиця у храм увійшла,
Я бажаю тобі миру, благодаті, щастя,
Щоби в гармонії та спокою була твоя душа.
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В цей день Марія увійшла у Храм,
Цим вона стала близькою до Бога.
Так нехай вона подарує Вам
Життя лише щасливу дорогу.
Збереже від смутку і біди,
Від проблем, і від лихого слова.
Також нехай допоможе Вам Завіт
Бути завжди щасливим і здоровим.
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Свято Введення у храм Пресвятої Богородиці заведено розпочинати з походу до церкви усією родиною. Сьогодні потрібно молитися та спокутувати свої гріхи.
Вважається, що молитви до Пресвятої Богородиці допоможуть знайти спокій, очиститися від гріхів і здобути допомогу покровительки.
Цього дня заборонено шити, прибирати та прати – це потрібно зробити заздалегідь. Детальніше про прикмети та заборони свята Введення у храм Пресвятої Богородиці – читайте на Фактах ICTV.