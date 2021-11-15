15 листопада відзначають Всесвітній день вторинної переробки, а також вшановують пам’ять святих мучеників Акіндіна, Пігасія та Анемподиста. Кого варто привітати сьогодні з іменинами, які прикмети та що не можна робити, читайте у матеріалі на Фактах ICTV.

15 листопада – яке сьогодні свято

Всесвітній день вторинної переробки заснували у 1997 році, і його покликання — привернути увагу суспільства до забруднення Землі, а також поінформувати про важливість переробки вторинної сировини. На відміну від закопування сміття на полігонах, такий спосіб позбавлення від сміття є більш екологічним.

До переліку матеріалів для вторинної переробки входять папір, пластик, скло, залізо, тканини. Все це можна використовувати повторно – навіть у виробництві одягу чи пляшок.

Сьогодні також вшановують пам’ять святих мучеників Акіндіна, Пігасія та Анемподиста – наші пращури цього дня молилися про збереження зерна. Історія свідчить, що вони служили при палаці царя Сапора II, який почав гоніння на християн.

Коли він дізнався про віру Акіндіна, Пігасія та Анемподиста, він наказав їх стратити. Але щоразу, коли вони були на волосині від смерті, їх рятував Бог – посилав дощ під час спроби спалення, розв’язував мотузки, на яких хотіли повісити трійцю.

Іменини 15 листопада

День ангела у цей день святкують Костянтин, Леопольд, Маркіян, Акиндін, Пігасій.

Прикмети на 15 листопада

хмарна погода – до відлиги;

птахи кричать – до снігопаду;

куплений сьогодні одяг довго прослужить;

якщо синиця літає біля будинку – незабаром буде похолодання;

якщо небо чисте і безхмарне – до прийдешнього похолодання.

Що не можна робити 15 листопада

не можна сьогодні вирушати у дорогу, подорож не принесе користі;

сварки і конфлікти вдома посіють непорозуміння між родичами надовго, тому варто уникнути дорікань та зауважень.

не варто бачитися з людьми, які вам неприємні;

сьогодні заборонено просити про допомогу – великий шанс принести до будинку невдачу.

Календар свят

Листопад 2021 року дуже багатий на професійні свята. Наприклад, останнього місяця осені українці відзначатимуть День сержанта ЗСУ, а також День скловиробника. На останній день місяця припадає День свійських тварин – варто приділити своєму улюбленцю трохи більше уваги, привітавши його новою іграшкою чи ласощами.

Ознайомитись із повним списком свят листопада 2021 року можна у календарі Фактів ICTV.