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Всесвітній день молоді та святої Параскеви: яке свято сьогодні, 10 листопада

10 Листопада 2021, 09:09 Каріна Зуєва
Всесвітній день молоді та святої Параскеви: яке свято сьогодні, 10 листопада

Щороку 10 листопада відзначають Всесвітній день молоді. Його встановили у день завершення Всесвітньої конференції молоді і заснування Всесвітньої федерації демократичної молоді.

Сьогодні саме ця федерація бореться за мир, права молоді і незалежність народів.

Православні християни, 10 листопада, вшановують пам’ять святої Параскеви. Наші предки вірили, що саме вона захищає сімейне щастя, а ще зцілює від душевних та фізичних хвороб. Молоді дівчата у цей день молилися святій і просили швидкого заміжжя.

У перекладі з грецької Параскєва – п’ятниця. Навіть якщо ця дата випала на другий день, він все одно вважається п’ятничним.

Іменини 10 листопада

День ангела, 10  листопада, святкують: Арсен, Георгій, Іван, Кузьма, Микола, Павло, Тимофій, Ганна, Параскева, Андрій та Неоніла.

Народні прикмети на 10 листопада:

  • Якщо до цього дня листя з вишні не опало, то тепло протримається ще довго.
  • Якщо видно перший іній на деревах, то буде мороз.
  • Хто багато сміється в цей день, той потім буде довго плакати.
  • Якщо біля місяця з’явилося коло, то буде буря.

Що не можна робити 10 листопада:

  • Жінкам не можна займатися хатньою роботою.
  • Не можна мити підлогу і прати білизну.
  • Вагітним жінкам не можна давати гроші в борг знайомим в цей день, щоб не віддати в чужі руки долю майбутнього малюка.

Ще цього дня:

  • 1890 – британський крейсер Serpent викинуло штормом на скелі біля узбережжя Іспанії. Загинуло 167 людей.
  • 1939 – Канада оголосила війну Німеччині.
  • 1945 – засновано Всесвітню федерацію демократичної молоді (ВФДМ).
  • 1968 – у бік Місяця здійснюється запуск автоматичної станції Зонд-6.
  • 1970 – Радянський Союз запускає наукову космічну станцію Місяць-17.
  • 2020 – закінчення Збройного конфлікту в Нагірному Карабаху.

У календарі свят на листопад 2021 буде багато святкових днів. Зокрема, чимало свят будуть присвячені представникам різних професій, які можна переглянути у нашому матеріалі.

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