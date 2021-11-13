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Всесвітній день доброти та незрячих: яке свято 13 листопада

13 Листопада 2021, 09:03
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Всесвітній день доброти та незрячих: яке свято 13 листопада

Сьогодні, 13 листопада, відзначають Всесвітній день доброти і Міжнарожний день незрячих.

Саме 13 листопада у 1745 році народився педагог Валентин Гаюї, який заснував у Парижі кілька шкіл і підприємств для сліпих. Свято покликане привернути увагу суспільства до людей, які втратили зір та опинилися у складній ситуації.

Церковне свято 13 листопада

Православна церква 13 листопада вшановує пам’ять преподобного Никодима і преподобного Спиридона.

Вони жили в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври в XII столітті. Відомо, що всередині печер монахи провели 30 років, там вони займалися випіканням просфорів.

За легендою, святі вчинили чудо: одного разу під час випікання просфор у чоловіків спалахнула піч, але вони змогли загасити вогонь, залишившись неушкодженими.

Відтоді Никодима та Спиридона почали шанувати в народі як захисників будинку від пожежі.

Іменини 13 листопада

Іменини: Всеволод, Олександр, Олексій, Анатолій, Василь, Герман, Іван, Кузьма, Микола, Роман, Сергій, Степан, Федір.

Народні прикмети на 13 листопада:

  • Сонячна погода – до сильного вітру;
  • Горобці голосно цвірінькають – до тепла;
  • Не чути горобиного цвірінькання – незабаром сильно похолоднішає.

Що не можна робити 13 листопада:

  • Під забороною вечірки у цей день.
  • Краще відмовитися від хірургічного втручання.
  • Відмовтеся від ухвалення важливих рішень та підписання угод.
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Теги
іменини , Календар , Свято
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