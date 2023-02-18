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Вселенська батьківська субота 2023: що потрібно знати і заборони

18 Лютого 2023, 07:30
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Церква, свечи

18 лютого перша Вселенська батьківська субота в 2023 році. Це день особливого поминання покійних.

У такі періоди в церквах проводять служби, парафіяни ставлять свічки за упокій, замовляють молебень, а після відвідують кладовища. Всього Вселенських батьківських субот дві – М’ясопустна, яка в 2023 році припадає на 18 лютого і Троїцька – 3 червня.

У М’ясопустну суботу згадують не тільки померлих рідних, а й усіх християн. Особливо тих, кого вбили, хто потонув, замерз, помер від голоду, хвороби, не встиг покаятися. За них – особливі і посилені молитви.

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Також у Вселенську батьківську суботу потрібно займатися благодійністю.

Заборони на вселенську батьківську суботу:

  • не можна згадувати про померлих зі злістю або образою;
  • не можна голосно сміятися і проводити гучні свята;
  • не можна танцювати і слухати музику;
  • не можна лаятися, конфліктувати, лихословити;
  • не можна відмовляти нужденним.
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Теги
релігійне свято
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