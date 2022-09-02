День нотаріуса в Україні відзначають щорічно 2 вересня. 2022 року свято припадає на п’ятницю.

Саме час привітати тих, хто стежить дотримання рамок закону під час різних договорів. Професіонали своєї справи беруть на себе відповідальність, дозволяючи Україні рухатися далі, розвиватись та налагоджувати зв’язки українцям у різних сферах.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем нотаріуса у листівках та СМС, які потішать навіть на відстані. Професія серйозна, але теплі слова, напевно, піднімуть настрій і зарядять позитивом.

Зараз дивляться

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Я вітаю з Днем нотаріату!

Ваша праця так потрібна нам усім.

Нехай ростуть успішність і зарплата,

І достаток та радість приходять у дім!

Нехай вдома люблять, цінують, поважають.

А на роботі премії дають.

Нехай колеги дуже поважають.

А всі клієнти позитив несуть!

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Сьогодні вся нотаріальна палата

Відзначить дружно День нотаріату.

Заставні завіряти ви не поспішайте,

І печатку, і ручку відкладіть,

Побажання щастя приймайте,

І законне свято відзначайте!

***

Свято нині відзначає

Славний наш нотаріат.

Нехай послугам важливим вашим

Буде кожен тільки радий.

Вам бажаємо чіткості

І у всьому порядку.

Всім, хто справі служить –

Щастя і достатку.

***

В календарі хоч цей день не червоний

Й вихідним не оголосять його,

Але день цей значущий й важливий,

Без Нотаріуса всі ми – ніхто.

У паперовому, безладному морі

Ви – людства надійний мандат.

Поспішаємо ми вас вітати

З вашим свято – Нотаріат!

***

Свято нині відзначає

Славний наш нотаріат.

Нехай послугам важливим вашим

Буде кожен тільки радий.

Вам бажаємо чіткості

І у всьому порядку.

Всім, хто справі служить –

Щастя і достатку.

***

Літо вже позаду – вересень підготував величезну кількість свят, у тому числі й церковних. Саме час розпланувати перший місяць осені, щоб важливі дні провести у колі друзів чи близьких. Ознайомитися з календарем церковних свят вересня 2022 року можна на Фактах ICTV.