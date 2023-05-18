Вознесіння Господнє – одне з найбільших таїнств, що належить до 12 головних церковних свят. Свято символізує вознесіння Ісуса Христа на небо.

Вознесіння щорічно припадає на різні дати, адже відзначається на 40-й день після Великодня. У 2023 році церква західного обряду святкує цю дату 18 травня, а східного — 25 травня.

Факти ICTV дізнавалися, що не можна робити на Вознесіння Господнє та які існують заборони у цей день.

Вознесіння 2023: що не можна робити

У 2023 році Вознесіння Господнє припадає на четвер, тому віряни обов’язково йдуть до церкви, проводять цей день в молитвах.

На Вознесіння можна працювати та займатись домашніми справами, проте існують певні обмеження. У цей день заборонено:

поминати покійних;

їздити на кладовища;

проходити повз нужденних та відмовляти у допомозі;

лихословити;

пліткувати;

мати злі думки;

молитися про матеріальне збагачення;

викидати сміття з дому;

вінчатися;

згадувати померлих.

Також 25 травня заборонено плювати на землю, адже християни вірять, що в цей день Ісус спускається на землю.

На Вознесіння вірянам варто роздавати милостиню, йти до церкви та молитися.

Молитва на Вознесіння Господнє

Боже, Твій Син сьогодні на очах апостолів вознісся на небо. Зроби, щоб ми, згідно з обітницею, удостоїлися Його присутності з нами на землі і до вічного життя з Ним у небі. Котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Боже, на віки віків. Амінь.

Що відомо про свято Вознесіння

За Євангелієм, після свого воскресіння Ісус Христос понад місяць був разом зі своїми учнями, готуючи їх до поширення християнської віри серед народів.

На 40-й день він зібрав своїх апостолів на горі Елеон, благословив їх та вознісся на небо. Ангели повідомили учням Ісуса, що через деякий час він знову повернеться на землю.