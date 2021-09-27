27 вересня православні віряни відзначають важливе релігійне свято – Воздвиження Хреста Господнього. Воно відноситься до двунадесятих свят, тобто – головних у році.

У цей день прийнято вітати всіх близьких, бажаючи всього самого найкращого. Факти ICTV підготували привітання в картинках для Viber із Воздвиженням Хреста Господнього.

Свято Воздвиження Хреста Господнього присвячене хресту, який є знаряддям болісної страти Ісуса Христа і при цьому найбільшою святинею християнства. Вважається, що в цей день відбулося урочисте підняття хреста, який виявили в землі. Ці події датуються 326 роком, проте точно невідомо.

Воздвиження Хреста Господнього припадає на строгий піст, тому слід виключити з їжі м’ясо, рибу та всю іншу їжу тваринного походження. У цей день не можна лаятися, ображати одне одного, лихословити та займатися фізичною працею.

Прийнято ходити до церкви, оскільки там відбувається всенічне бдіння та літургія. Після повернення з храму своє житло потрібно окропити святою водою та намалювати хрест крейдою чи вугіллям. Це робиться для того, щоб захистити себе і свої будинки від нечистої сили.

Детальніше про історію свята Воздвиження Хреста Господнього, традиції і заборони – читайте на Фактах ICTV.