Воздвиження Хреста Господнього — це велике дванадесяте свято, яке щорічно відзначається в Україні 27 вересня. Воно присвячене пам’яті про знайдений хрест, на якому розіп’яли Ісуса Христа.

Деякі історики вважають, що свято з’явилося завдяки двом історичним моментам: хрест Ісуса знайшли в IV ст., а потім повернули його до Єрусалиму вже в VII ст. В цей день проводять урочистий обряд вшанування та прославлення Ісуса.

Воздвиження Хреста Господнього заведено вважати дуже старовинним святом, і деколи складно відрізнити історичні факти від вигаданих історій.

У стародавні часи римські імператори намагалися знищити всі згадки про життя і діяння Ісуса. Ватажок імперії Адріан наказав засипати священну гору Голгофу і Гріб Господній. Через 300 років християни знайшли труну і хрест, на якому розіп’яли Ісуса.

В ті часи панував Костянтин Великий, який і припинив гоніння християн, а цариця Гелена привезла до Єрусалиму частинку хреста і цвяхи. Ці артефакти розмістили в храмі на честь Воскресіння Христового, побудованому за наказом Костянтина Великого.

Що не можна робити на Воздвиження Хреста Господнього

Оскільки Воздвиження Хреста Господнього припадає на строгий піст, православні люди відмовляються від споживання м’яса, риби, а також будь-якої іншої їжі тваринного походження. Заборонено сваритися, використовувати лайку, а також виконувати важку фізичну роботу.

Це православне свято віщує підготовку змій та інших дрібних мешканців лісів до зимівлі. В осінній період вони максимально активні й нерідко збираються групами. В жодному разі не варто ходити в ліс — піти по гриби краще заздалегідь, але з обережністю.

На Воздвиження Хреста Господнього не можна здійснювати тривалі поїздки — висока ймовірність появи непередбачених обставин.

Гучні застілля з алкоголем — не найкращий спосіб відзначити цей день. Краще відмовитися від веселощів у колі друзів.

27 вересня на Воздвиження Хреста Господнього краще відмовитися від позичання грошей — висока ймовірність більше їх не побачити.

Також забороняється відмовляти у допомозі малозабезпеченим. Вважається, що добро повернеться у значно більшому обсязі.

Традиції на Воздвиження Хреста Господнього

У цей день віряни йдуть до храму, де священнослужителі виносять фрагменти хреста.

Після цього прийнято поветатися додому й освячувати свій будинок, щоб захиститися від нечисті.

Також доброю ознакою раніше вважалася наявність кота в будинку — він оберігає домашнє вогнище, а також захищає від злих духів. Пухнастий помічник також міг принести в будинок добробут, достаток і щастя, і навіть захистити від змій, які в період похолодання шукають тепле укриття.

Щоб поліпшити урожай наступного року, нині також прийнято обходити свій город з іконою.

Якщо кота в будинку немає — краще щільно закривати всі вікна і двері, щоб не вабити до оселі непроханих гостей.