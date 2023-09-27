Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього – одне з дванадцяти головних церковних свят. Цей день присвячений Хресту, на якому розіп’яли Ісуса.

Коли день Чесного Хреста у 2023 році, що не можна робити та ексклюзивні картинки зі святом зібрали в матеріалі.

Коли свято Чесного Хреста 2023 – дата

Воздвиження Чесного Хреста за юліанським календарем традиційно відзначали 27 вересня.

Зараз дивляться

Зважаючи на те, що з 1 вересня 2023 року ПЦУ перейшла на новий церковний календар, дата Воздвиження Хреста Господнього змістилася на 14 вересня.

Втім перехід на новоюалінський календар не є обов’язковим – парафіям дозволили до 2025 року жити за юліанським.

Що не можна робити в день Чесного Хреста 2023

У свято Воздвиження Чесного Хреста Господнього існує чимало заборон. Вважається, що всі важливі справи, розпочаті в цей день, не матимуть успіху, тому краще знайти для них інший час.

На Воздвиження не варто займатися важкою фізичною працею, а також працювати на землі та в полі.

У день Чесного Хреста заборонено також лаятися та ображати інших людей.

Молодятам, які планують весілля, радять обрати іншу дату – свято Чесного Хреста не найкращий день для укладання шлюбу.

Існує також низка заборон, пов’язаних із відвідуванням лісу:

дівчатам не радять ходити в ліс, аби не вкрав лісовик;

незрозумілі сліди “нечисті” в лісі заборонено переступати, аби не захворіти;

тим, хто заблукав у лісі, варто роздягнутися і прочитати молитву, аби знайти шлях додому.

Воздвиження Чесного Хреста – картинки