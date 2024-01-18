Хрещення Господнє – одним з найважливіших церковних свят. В цей день Іоанн Хреститель похрестив Ісуса в річці Йордан.
Історія свята та коли святкують Водохреще 2024, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Водохреще 2024 – дата
У християнських конфесіях Хрещення Господнє має одну дату — 6 січня. Однак дехто святкує за григоріанським календарем, а інші — за старим стилем (юліанським календарем).
За юліанським календарем Водохреще припадає на 19 січня.
Саме в цей день Іван Хреститель хрестив Ісуса у річці Йордан, коли сину Господньому було 30 років.
Історія свята Водохреща
Водохреще – це народно-релігійне свято, яке є доволі популярним в Україні. З ним пов’язують здійснення Таїнства Хрещення Ісусом Христом, яке відбулося на річці Йордан.
Як пише Біблія, під час хрещення на Ісуса зійшов з небес Святий Дух, який мав вигляд голуба, а тоді пролунав Божий Голос. Через це в народі свято також часто називають Богоявленням.
Водохреще є третім святом, що завершує різдвяно-новорічний цикл, та називається в народі ще Йорданом.
Своїм хрещенням у Йордані Ісус започаткував Таїнство водохрещення – одне із семи головних церковних таїнств, через яке людина ніби наново народжується для життя во Христі.
Згідно з розповіддю, після хрещення Ісус пішов у пустелю, щоб усамітнитися. Він молився і дотримувався посту, щоб підготуватися до виконання місії, з якою він прийшов на землю.
У Євангелії від Луки вказується, що він не їв 40 днів, і за цей період диявол намагався його підштовхнути до гріха.
Раніше згадувалося про особливі властивості води цього дня — вона могла зцілити хвороби. Досі заведено набирати води з місця хрещення та нести її додому.
На Водохреща 2024 віряни занурюються в ополонку, або ж обливаються святою водою. Наш народ вірить, що це допоможе зміцнити здоров’я та позбутися хвороб.