30 вересня вшановують пам’ять святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.

Віра, Надія, Любов – історія свята

Вдова Софія і троє її дочок – Віра, Надія і Любов, які були християнками, переїхали в Рим із Мілана в II столітті нашої ери. На той час дівчаткам було 12, 10 і 9 років.

Тоді в Римі правив імператор-язичник Адріан. Він був дуже жорстоким гонителем християн. Коли Адріан дізнався про віру Софії та її дочок, то наказав доправити їх до палацу. Він наказав жінці й дівчаткам відмовитися від християнства і принести жертву Артеміді. Але Софія, Віра, Надія і Любов навідріз відмовилися зраджувати християнство.

Адріан у гніві наказав піддати дівчаток тортурам на очах у матері. Першою мук зазнала старша дочка Віра, однак вона не видала жодного звуку. Таку саму стійкість виявили і її молодші сестри. В результаті дівчатам, яких Адріану не вдалося зломити, відсікли голови.

Софія два дні провела на могилі, де поховали її дочок. На третій день вона померла, не витримавши страждань.

Що не можна робити в День Віри, Надії, Любові:

Під забороною сварки, лайка, скандали. Також не можна бажати зла кому-небудь.

Не можна виконувати домашню роботу (прибирати, шити, прати). Постарайтеся не виконувати важку фізичну роботу.

Поганою прикметою вважається в цей день святкувати весілля, вінчатися. У День Віри, Надії, Любові під забороною навіть заручини.

Також раніше після обіду в цей день не прийнято було викидати залишки їжі.

Що прийнято робити в День пам’яті Віри, Надії, Любові:

Згідно зі звичаями, ранок цього дня починався з жіночого плачу. Вважалося, що скільки жінка проплаче – стільки бід омине її.

У церкві потрібно помолитися біля ікони великомучениць. У них можна просити сил, здоров’я, любові, благополуччя. У Софії прийнято просити про зачаття дитини.