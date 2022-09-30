Віра, Надія, Любов та мати їх Софія 2022: історія, традиції та заборони свята

30 вересня віряни-християни шанують три святих дівчинки – Віру, Надію, Любов та їх мати Софію. Язичники стратили їх за те, що вони не зреклися Ісуса Христа, а мати не змогла пережити таке горе.

Історія свята Віра, Надія, Любов та їх мати Софія

Віра, Надія, Любов та їх мати Софія жили в II столітті в Римі. Софія була вдовою і глибокою вірянкою. Доньок вона назвала на честь трьох головних християнських чеснот.

Віра, Надія і Любов виховувалися в любові до Бога і не прив’язувалися до земних благ.

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Відомості про святу Софію та її доньок відсутні в найдавніших мартирологах і перші згадки про них відносяться до VII століття. Коли почалося переслідування християн, мати з доньками ув’язнили і відправили на суд до імператора.

Правитель вимагав, щоб вони відреклися від віри і повернулися до ідолопоклонництва. Однак його погрози не зломили дівчаток з мамою.

Імператор наказав піддати доньок Софії тортурам. Вони перенесли їх і загинули, тільки будучи обезголовленими чи зарубаними. На день смерті Вірі було 12 років, Надії — 10 і Любові — 9. Імператор віддав понівечені тіла доньок Софії, вона з почестями поховала їх, а сама провела в молитві три дні біля їх труни і померла.

Традиції свята Віра, Надія, Любов та мати їх Софія

Наші предки вірили, що цей день жінкам слід починати з гучного плачу, який є певним оберегом. Також шанували матір дівчаток, яка не витримала болю і загинула.

Також необхідно ходити до церкви і ставити свічки. Особливо роблять це заміжні жінки, щоб зберегти спокійну атмосферу вдома. Крім того, одну свічку забирали додому. Опівночі її треба було встановити в середині хлібного короваю, спеціально для цього виставленого на стіл, запалити і вимовити цілих 40 разів поспіль заповітні слова про те, щоб всяке зло зникало, а спокій в родині прибував.

Вранці також потрібно нагодувати домочадців тим хлібом. Важливо – не викидати його!

Заборони на свято Віра, Надія, Любов і їх мати Софія