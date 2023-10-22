Сьогодні, 22 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день обізнаності про заїкання, День психофізики (День Фахнера) і Міжнародний день Caps Lock. Віряни святкують День Казанської ікони Божої Матері – згідно з новоюліанським календарем.

Які свята відзначають 22 жовтня 2023 року в Україні, у кого іменини, а також прикмети і заборони дня – в матеріалі.

Яке церковне свято 22 жовтня 2023 року

1 вересня ПЦУ перейшла на новоюліанський календар, згідно з яким багато релігійних свят змістилися на 13 днів назад. Тепер 22 жовтня віряни відзначають День Казанської ікони Божої Матері.

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До слова, у календарі є кілька свят, присвячених чудотворному образу Богородиці – Казанська осіння і Казанська літня.

Після великої пожежі в Казані 1579 року, дев’ятирічній Матроні явилася уві сні Пресвята Богородиця. Вона веліла дівчинці відкопати її ікону на згарищі, що та й зробила. На місці явлення ікони було побудовано монастир, першою черницею якого стала Матрона.

Біля ікони траплялося багато чудес – вона зцілювала хворих і повертала зір незрячим.

До слова, за юліанським календарем цього дня віряни вшановують пам’ять святого Якова Студеного, який належить до числа 12 апостолів Ісуса Христа. Згідно з новим стилем – дата свята припадає на 9 жовтня.

Хто святкує День ангела 22 жовтня 2023 року

Сьогодні, 22 жовтня, свої іменини святкують – Костянтин, Петро, Севастьян, Степан, Яків, Юхим, Максим.

Що не можна робити 22 жовтня 2023 року

Не можна важко працювати.

Не варто конфліктувати, лаятися, лихословити.

Не можна засуджувати, обговорювати, ображати.

Не варто шити.

Не можна тримати зла.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні варто завітати до церкви та помолитися іконі Божої Матері. До святої звертаються по здоров’я, зцілення від важких хвороб, благополуччя.

Вона вважається покровителькою жінок, а тому потрібно просити здоров’я для сім’ї та легких пологів, якщо ви чекаєте на поповнення.

До слова, наші пращури вірили, що в Казанську осінню настає переломний момент між осінню і зимою. Також цей день вважався періодом розрахунків за виконані будівельні роботи – малярам, штукатурам, мулярам та іншим працівникам.

Народні прикмети на 22 жовтня 2023 року