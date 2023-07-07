7 липня відзначають традиційне слов’янське свято, яке оповите містикою – Івана Купала. Святкувати його починають увечері 6 числа.
Івана Купала – час ворожінь, різноманітних обрядів, бажань і традицій. Заведено влаштовувати гуляння, водити хороводи, стрибати через багаття, а незаміжні взагалі можуть поворожити на судженого.
Крім того, в цей день потрібно вітати одне одного і бажати здійснення бажань, щастя, любові. Факти ICTV підготували привітання з Івана Купала 2023 у листівках, СМС і прозі.
Привітання з Івана Купала 2023 у листівках
Привітання з Івана Купала 2023 у СМС
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На Івана, на Купала
Розгулятись місця мало,
Хочуть всі у ліс піти,
Папороті квіт знайти.
Якщо квітку цю знайдеш,
То багато заживеш!
Як не знайдеш, то не злися –
Усміхайся й веселися.
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На Івана, на Купала
Запаліть вогонь добра.
Хай тікають негаразди,
Зникне хай печаль стара!
Щастя, радощів, любові
Свято хай приносить в дім.
Щоб завжди були здорові
Всі, хто проживають в нім!
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На Івана, на Купала
Веселіше в світі стало!
Сонце, яскравіше сяй,
Всіх теплом ти зігрівай!
Цього дня нехай у вас
Будуть вражень хороводи!
Хай купальська ця вода
Дасть здоров’я для народу.
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З голови вінок хутчіш знімай
І бажання світле загадай!
Хай вінок твій річечка несе,
Тобі щастя-долю принесе!
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Нехай Іван Купало
Вам світло подарує.
Нехай у кожній хаті
Лише добро вирує.
Хай відійдуть турботи
І доля береже.
Хай сплетений віночок
Любов вам принесе.
Привітання з Івана Купала 2023 у прозі
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Вітаю тебе з Івана Купала, бажаю жити в достатку і радості. Здоров’я сім’ї, спокою на душі та миру в домі!
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Зі святом Іван Купала! Нехай ваша оселя завжди буде сповнена сміху, добра, дружності та веселощів. Бажаю мирного неба і яскравого сонця над головою, щоб друзі завжди були поруч і гарний настрій не залишав ніколи!
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Вітаю зі святом Івана Купала. Нехай кажуть, що знайти квітучу папороть неможливо, адже такого не буває, але я бажаю, щоб у твоєму серці завжди, а не тільки сьогодні, цвіла яскраво і красиво папороть щастя і любові. Нехай сьогодні збудуться всі добрі сподівання і шлях до мрій вкажуть палкі вогнища.
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Бажаю тобі знайти в цей вечір квітку папороті і знайти своє щастя на цій землі. Нехай сонечко вкаже тобі шлях до цієї чудової квітки, а я пошлю всі зорі світу тобі на допомогу!
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З літнім святом Івана Купала вітаю і хочу побажати, щоб кожен з вас знайшов свою щасливу папороть, а ваше вогнище любові й щастя ніколи не згасало!