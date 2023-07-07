7 липня відзначають традиційне слов’янське свято, яке оповите містикою – Івана Купала. Святкувати його починають увечері 6 числа.

Івана Купала – час ворожінь, різноманітних обрядів, бажань і традицій. Заведено влаштовувати гуляння, водити хороводи, стрибати через багаття, а незаміжні взагалі можуть поворожити на судженого.

Крім того, в цей день потрібно вітати одне одного і бажати здійснення бажань, щастя, любові. Факти ICTV підготували привітання з Івана Купала 2023 у листівках, СМС і прозі.

Привітання з Івана Купала 2023 у листівках

Привітання з Івана Купала 2023 у СМС

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На Івана, на Купала

Розгулятись місця мало,

Хочуть всі у ліс піти,

Папороті квіт знайти.

Якщо квітку цю знайдеш,

То багато заживеш!

Як не знайдеш, то не злися –

Усміхайся й веселися.

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На Івана, на Купала

Запаліть вогонь добра.

Хай тікають негаразди,

Зникне хай печаль стара!

Щастя, радощів, любові

Свято хай приносить в дім.

Щоб завжди були здорові

Всі, хто проживають в нім!



***

На Івана, на Купала

Веселіше в світі стало!

Сонце, яскравіше сяй,

Всіх теплом ти зігрівай!

Цього дня нехай у вас

Будуть вражень хороводи!

Хай купальська ця вода

Дасть здоров’я для народу.

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З голови вінок хутчіш знімай

І бажання світле загадай!

Хай вінок твій річечка несе,

Тобі щастя-долю принесе!

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Нехай Іван Купало

Вам світло подарує.

Нехай у кожній хаті

Лише добро вирує.

Хай відійдуть турботи

І доля береже.

Хай сплетений віночок

Любов вам принесе.

Привітання з Івана Купала 2023 у прозі

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Вітаю тебе з Івана Купала, бажаю жити в достатку і радості. Здоров’я сім’ї, спокою на душі та миру в домі!

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Зі святом Іван Купала! Нехай ваша оселя завжди буде сповнена сміху, добра, дружності та веселощів. Бажаю мирного неба і яскравого сонця над головою, щоб друзі завжди були поруч і гарний настрій не залишав ніколи!

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Вітаю зі святом Івана Купала. Нехай кажуть, що знайти квітучу папороть неможливо, адже такого не буває, але я бажаю, щоб у твоєму серці завжди, а не тільки сьогодні, цвіла яскраво і красиво папороть щастя і любові. Нехай сьогодні збудуться всі добрі сподівання і шлях до мрій вкажуть палкі вогнища.

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Бажаю тобі знайти в цей вечір квітку папороті і знайти своє щастя на цій землі. Нехай сонечко вкаже тобі шлях до цієї чудової квітки, а я пошлю всі зорі світу тобі на допомогу!

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З літнім святом Івана Купала вітаю і хочу побажати, щоб кожен з вас знайшов свою щасливу папороть, а ваше вогнище любові й щастя ніколи не згасало!