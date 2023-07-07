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Від душі бажаю щастя: привітання з Івана Купала 2023 у листівках, СМС і прозі

7 Липня 2023, 07:13
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Івана Купала 2023
Джерело: Pixabay

7 липня відзначають традиційне слов’янське свято, яке оповите містикою – Івана Купала. Святкувати його починають увечері 6 числа.

Івана Купала – час ворожінь, різноманітних обрядів, бажань і традицій. Заведено влаштовувати гуляння, водити хороводи, стрибати через багаття, а незаміжні взагалі можуть поворожити на судженого.

Крім того, в цей день потрібно вітати одне одного і бажати здійснення бажань, щастя, любові. Факти ICTV підготували привітання з Івана Купала 2023 у листівках, СМС і прозі.

Привітання з Івана Купала 2023 у листівках

Ивана Купала 2023

Ивана Купала 2023

Ивана Купала 2023

Ивана Купала 2023

Ивана Купала 2023

Привітання з Івана Купала 2023 у СМС

***

На Івана, на Купала
Розгулятись місця мало,
Хочуть всі у ліс піти,
Папороті квіт знайти.
Якщо квітку цю знайдеш,
То багато заживеш!
Як не знайдеш, то не злися –
Усміхайся й веселися.

***

На Івана, на Купала
Запаліть вогонь добра.
Хай тікають негаразди,
Зникне хай печаль стара!

Щастя, радощів, любові
Свято хай приносить в дім.
Щоб завжди були здорові
Всі, хто проживають в нім!

***

На Івана, на Купала
Веселіше в світі стало!
Сонце, яскравіше сяй,
Всіх теплом ти зігрівай!

Цього дня нехай у вас
Будуть вражень хороводи!
Хай купальська ця вода
Дасть здоров’я для народу.

***

З голови вінок хутчіш знімай
І бажання світле загадай!
Хай вінок твій річечка несе,
Тобі щастя-долю принесе!

***

Нехай Іван Купало
Вам світло подарує.
Нехай у кожній хаті
Лише добро вирує.

Хай відійдуть турботи
І доля береже.
Хай сплетений віночок
Любов вам принесе.

Привітання з Івана Купала 2023 у прозі

***

Вітаю тебе з Івана Купала, бажаю жити в достатку і радості. Здоров’я сім’ї, спокою на душі та миру в домі!

***

Зі святом Іван Купала! Нехай ваша оселя завжди буде сповнена сміху, добра, дружності та веселощів. Бажаю мирного неба і яскравого сонця над головою, щоб друзі завжди були поруч і гарний настрій не залишав ніколи!

***

Вітаю зі святом Івана Купала. Нехай кажуть, що знайти квітучу папороть неможливо, адже такого не буває, але я бажаю, щоб у твоєму серці завжди, а не тільки сьогодні, цвіла яскраво і красиво папороть щастя і любові. Нехай сьогодні збудуться всі добрі сподівання і шлях до мрій вкажуть палкі вогнища.

***

Бажаю тобі знайти в цей вечір квітку папороті і знайти своє щастя на цій землі. Нехай сонечко вкаже тобі шлях до цієї чудової квітки, а я пошлю всі зорі світу тобі на допомогу!

***

З літнім святом Івана Купала вітаю і хочу побажати, щоб кожен з вас знайшов свою щасливу папороть, а ваше вогнище любові й щастя ніколи не згасало!

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Івана Купала Привітання
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