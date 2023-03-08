Ось і настав Міжнародний жіночий день – 8 березня. Час, коли в повітрі панує святкова атмосфера, нерідко когось можна побачити з букетами квітів і в гарному настрої.

Свято 8 березня у багатьох асоціюється з тюльпанами, подарунками та приємними словами, адресованими ніжній половині людства. Не завжди є можливість привітати особисто зі святом, проте зробити це можна і за допомогою телефону, наприклад – написати СМС чи відправити відповідну картинку.

З нагоди Міжнародного жіночого дня Факти ICTV підготували привітання з 8 березня у листівках, щоб ви змогли надіслати їх своїм мамам, бабусям, дівчатам, подругам чи колегам.

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Якщо ж на Міжнародний жіночий день ви хочете зробити комусь невеличкий сюрприз, то Факти ICTV склали ідеї подарунків на 8 березня під час війни, які стануть корисними.