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Вербний тиждень 2023: дата, традиції і заборони

3 Квітня 2023, 16:49
Асоян Каріна Редакторка сайту Факти ICTV
Вербний тиждень 2023
Джерело: Unsplash

Вербний тиждень, відомий ще, як Квітний або Шутковий – шостий тиждень Великого посту, в кінці якого віряни святкують Вербну неділю.

У цей час християни намагаються дійти до духовного очищення. Щоб досягнути поставленої мети, вони дотримуються низки традицій і заборон.

Коли Вербний тиждень у 2023 році та що робити в ці дні  розповідають Факти ICTV.

Зараз дивляться

Коли Вербний тиждень у 2023 році

Цьогоріч Вербний тиждень триває з 2  по 8 квітня (субота).

9 квітня віряни святкують Вербну неділю.

Що робити у Вербний тиждень

Традиційно протягом Вербного тижня віряни читають молитви, відвідують богослужіння, а також готуються до Страсного тижня і Вербної неділі.

У Лазареву суботу допускається полегшення посту. Тоді ж дозволено вжити вино у малій кількості, рибну ікру та додати до раціону олію.

Люди збирають і купують вербові гілочки для освячення. Їх має бути стільки ж, скільки членів сім’ї. Вважається, що це принесе в будинок радість і благодать.

У Вербну неділю дозволено їсти рибу.

Що не можна робити у Вербний тиждень

  • Не можна їсти м’ясного: риби, м’яса.
  • Не можна вживати молочні продукти.
  • Не можна лаятися.
  • Не можна лихословити.
  • Не можна шити.
  • Садити картоплю і буряки.
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