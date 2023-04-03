Вербний тиждень, відомий ще, як Квітний або Шутковий – шостий тиждень Великого посту, в кінці якого віряни святкують Вербну неділю.
У цей час християни намагаються дійти до духовного очищення. Щоб досягнути поставленої мети, вони дотримуються низки традицій і заборон.
Коли Вербний тиждень у 2023 році та що робити в ці дні – розповідають Факти ICTV.
Коли Вербний тиждень у 2023 році
Цьогоріч Вербний тиждень триває з 2 по 8 квітня (субота).
9 квітня віряни святкують Вербну неділю.
Що робити у Вербний тиждень
Традиційно протягом Вербного тижня віряни читають молитви, відвідують богослужіння, а також готуються до Страсного тижня і Вербної неділі.
У Лазареву суботу допускається полегшення посту. Тоді ж дозволено вжити вино у малій кількості, рибну ікру та додати до раціону олію.
Люди збирають і купують вербові гілочки для освячення. Їх має бути стільки ж, скільки членів сім’ї. Вважається, що це принесе в будинок радість і благодать.
У Вербну неділю дозволено їсти рибу.
Що не можна робити у Вербний тиждень
- Не можна їсти м’ясного: риби, м’яса.
- Не можна вживати молочні продукти.
- Не можна лаятися.
- Не можна лихословити.
- Не можна шити.
- Садити картоплю і буряки.