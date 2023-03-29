Вербна неділя – це церковне свято, в яке відзначають Вхід Господній в Єрусалим. Щороку воно припадає на нову дату, тож саме час дізнатися більше про важливу подію.

Історія свята

Вхід Господній у Єрусалим – це подія, коли Ісус прибув у священне місто верхи на ослі. Народ зустрів свого спасителя, і кидали йому на шляху пальмові гілки – так можуть зустрічати тільки царя.

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Утім, в Україні замість пальми використовується верба. Також це дерево вважається оселею нечистої сили, тому гілочки потребують освячення.

Традиції свята

Із самого ранку Вербної неділі віряни вирушають до храму, щоб освятити вербові гілки. Цього дня відбувається богослужіння, на якому присутні парафіяни. Після цього гілочки верби заведено нести додому і ставити у вазу на столі – вони слугують потужним оберегом для всього будинку і його мешканців. Заступництво діє, поки гілочки не засохнуть.

За традицією також можна злегка бити близьких вербою, при цьому поговорюючи:

Не я б’ю – верба б’є, за тиждень Великдень, недалечко червоне яєчко!

Верба несе цілющі сили – їх можна використовувати й в лікуванні дітей.

Що не можна робити у свято

Як і в будь-яке інше церковне свято, заборонено займатися домашньою рутиною та важкою фізичною працею. Якщо є можливість перенести такі плани – краще це зробити.

Не варто забувати, що ще з лютого триває Великий піст. Традиційно, на Вербну неділю заборонено їсти м’ясо, яйця та молочні продукти. Втім, насолодитися рибою можна, як виняток.

Квітень – насичений на свята місяць. Середина весни принесе українцям багато приводів побути в колі сім’ї за пишним столом. Наприклад, відразу після Великодня настане День працівників пожежної охорони, а на кінець місяця припадає Міжнародний день танцю. Ознайомитися з повним календарем свят квітня 2023 можна на Фактах ICTV.