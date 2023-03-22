Вербна неділя – важливе християнське свято, яке відзначається за тиждень до Великодня. У цю дату віряни згадують пришестя Ісуса Христа в Єрусалим, адже це було за кілька днів до його страждань в ім’я людства.

На Вербну неділю заведено відвідувати церкву, освячувати вербу, а також проводять різні ритуали для поліпшення та зміцнення здоров’я.

Що не можна робити на Вербну неділю 2023 та які заборони діють на свято – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Вербна неділя 2023: чого не можна робити на свято

Вербну неділю у 2023 році відзначають 2 квітня за григоріанським і новоюліанським календарями, і 9 квітня – за юліанським. Відповідно, Світле Христове Воскресіння віряни відзначатимуть 9 і 16 квітня 2023 року.

Оскільки Вербна неділя припадає на період Великого посту, є чимало обмежень у харчуванні на цей період.

Наприклад, 9 квітня 2023 року не можна їсти м’ясо та молочні продукти. Ваша святкова вечеря на Вербну неділю має бути пісною. Втім із нагоди свята церква дозволяє з’їсти риби та випити трохи вина.

Крім того, у Вербну неділю не можна:

важко працювати;

прибирати, шити та в’язати;

сваритися, лаятись чи тримати на когось образи;

пліткувати;

готувати гарячі страви;

одружуватися, вінчатися чи справляти хрестини;

влаштовувати гучні вечірки та застілля;

зловживати алкоголем;

думати про погане;

піддаватися обжерливості.

Також у Вербну неділю не можна проводити поминальний обід, а також не можна відмовляти в милостині. За прикметами, у це свято не можна розчісувати волосся, бо можна накликати неприємності.

А ще не можна садити город на Вербну неділю, адже не вдасться зібрати великий урожай від посіяного та посадженого.

Наші предки вірили, що сновидіння, побачені у ніч на Вербну неділю, передбачають найближче майбутнє. Тому нікому не розповідайте про те, що вам наснилося.

У цей день краще сходити до церкви, освятити гілочки верби та поставити свічки за здоров’я своїх близьких. Якщо є можливість, не варто залишатися наодинці у це свято. Краще зустрічати Вербну неділю у колі сімʼї, родичів і друзів.