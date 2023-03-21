Великдень – давнє і важливе свято для усіх християн. Воскресіння Господнє кожного року припадає на іншу дату. Це стосується як православного свята, так і католицького.

Коли відзначають Великдень у Чехії 2023

У 2023 році Великдень у Чехії припадає на 9 квітня і є державним вихідним. Також, вихідними будуть:

7 квітня – Страсна пʼятниця

8 квітня – Біла субота

10 квітня – Великодній понеділок

Як святкують Великдень у Чехії – традиції

Великодним святам передує Страсний тиждень, у якому кожний день має свою назву і традиції:

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