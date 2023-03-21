Великдень – давнє і важливе свято для усіх християн. Воскресіння Господнє кожного року припадає на іншу дату. Це стосується як православного свята, так і католицького.
Коли відзначають Великдень у Чехії 2023
У 2023 році Великдень у Чехії припадає на 9 квітня і є державним вихідним. Також, вихідними будуть:
- 7 квітня – Страсна пʼятниця
- 8 квітня – Біла субота
- 10 квітня – Великодній понеділок
Як святкують Великдень у Чехії – традиції
Великодним святам передує Страсний тиждень, у якому кожний день має свою назву і традиції:
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- Вербна неділя (квіткова) – вшановує прибуття до Єрусалиму Ісуса, якого люди зустрічали з пальмовими гілками. Оскільки пальми в Чехії не ростуть, їх замінили кетягами і зеленими гілочками верби, дживи, ясена тощо. Заведено обвʼязувати гілочки стрічками і освячувати в храмах. У Вербну неділю люди повинні одягати новий одяг, щоб розквітнути в ньому, як природа навесні.
- Блакитний понеділок – за народними традиціями в Блакитний понеділок потрібно не працювати, а залишатись вдома і починати весняне прибирання. Цей день намагаються провести в спокої й тиші. Церкви та собори оздоблюють блакитними стрічками, тканиною тощо.
- Сірий вівторок – в цей день господарі також прибирали, але вже ретельніше очищували усі закутки.
- Потворна середа – в цей день віряни згадують, як Юда зрадив Ісуса Христа, якого потім увʼязнили, засудили і закатували на хресті. Кажуть, що в цей день не можна ходити похмурим, тому що будеш весь наступний рік із таким настроєм, як Юда. У середу господарі вимітають сажу з димарів, щоб вигнати злих духів, а також випікають злого Юду і їдять його наступного ранку.
- Зелений четвер – день прощення. Тоді грішників, що розкаялися, приймають знову в громаду вірян. Це останній день, коли дзвонять церковні дзвони під час співу Глорії, вечірньої служби. Після цього дзвони замовкають на кілька днів. Кажуть, що вони “летять до Риму”. Коли ж чуєте останній дзвін – дзвеніть грошима, щоб рік був прибутковим. Також в Зелений четвер їдять зелену їжу: горох, шпинат, капусту, а нещодавно зʼявилася традиція пити зелене пиво.
- Страсна пʼятниця – день розпʼяття Ісуса Христа. Як і в православних, вважається днем жалоби. Люди, за традицією, не мають працювати в цей день, щоб не рухати землю. У Страсну пʼятницю дотримуються суворого посту, намагаються не галасувати, не слухати музику.
- Біла субота – другий день Великоднього Тридення. Тоді ж повертаються дзвони із Риму та закінчується піст. Зазвичай в суботу готують різні страви до Великодня, прибирають й відвідують церковні служби. Також цього дня запалюють спільний вогонь, який ще називають вогнем Юди, та роздають усім людям. Кажуть, цей вогонь відлякує злий духів і готує оселю до свята.
- Неділя – Воскресіння, Вознесіння Христове – відбувається освячення великодніх страв.
- Великодній понеділок – справжні свята у Чехії починаються саме наступного дня після Великодня. Цього дня чоловіки ходять із помлазкою (саморобні прутики, гілочки, сплетені в косу разом зі стрічками), шукають молодих дівчат і “шмагають” їх. Заміжнім жінкам це має забезпечити плодючість і енергію, а юним дівчатам – свіжість, красу та здоровʼя. У Чехії такий обряд називають “колядуванням”. Ще однією традицією є обливання водою. У деяких регіонах водою обливають і чоловіків, і жінок, в інших – лише жінок. А ще – окроплюють водою тварин, щоб вони омолодились і набралися сил.
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