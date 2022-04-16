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Що роблять у Вербну неділю – 10 традицій

16 Квітня 2022, 10:05
Валентина Летяк редакторка стрічки
Що роблять у Вербну неділю – 10 традицій
Джерело: Pixabay

Вербну неділю 2022 відзначатимуть 17 квітня. Це свято присвячене дню, коли Ісус в’їхав до Єрусалиму.

Тоді люди радісно зустрічали Христа і стелили під ноги гілки пальми, що символізує чистоту та непогрішність.

Оскільки в наших широтах пальма не росте, у православній традиції її замінили вербою. Втім католики досі називають свято Пальмовою неділею.

У Вербну неділю віряни зранку йдуть до церкви та ставлять свічку, що символізує смерть і воскресіння Христа. Після служби освячують гілочки верби та несуть їх додому.

Традиції на Вербну неділю:

  • віряни символічно б’ють один одного гілками верби з побажаннями здоров’я, а також б’ють худобу;
  • вербові гілочки кладуть у воду, а згодом купають у ній хворих дітей;
  • ковтають котики з вірою в те, що це захистить від хвороб;
  • гілочки верби ставлять у воду, а коли вони пустять коріння, висаджують біля будинку. Так рослина захищатиме дім від негараздів;
  • під час стихійного лиха гілочку верби викидають на вулицю, щоб нещастя обійшло будинок стороною;
  • висаджені у Вербну неділю кімнатні рослини добре ростуть і приносять у будинок багатство;
  • вбитий вранці у стіну кілочок із верби позбавляє людину від страхів, робить її сміливішою і рішучішою;
  • якщо у Вербну неділю згадати про кохану людину, то вона в цей день обов’язково прийде;
  • викидати засохлу вербу – великий гріх, її зберігають весь рік на покуті з іконами;
  • освячену вербу не можна топтати ногами – це великий гріх. І викидати її теж не можна, краще обережно зібрати в одному місці та спалити.
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Теги
Великдень , Вербна неділя
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