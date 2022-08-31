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Вчись на відмінно і пізнавай все навколо! Привітання з Днем знань 2022 в СМС

31 Серпня 2022, 06:13
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Вчись на відмінно і пізнавай все навколо! Привітання з Днем знань 2022 в СМС

1 вересня традиційно відзначають День знань. У 2022 році перший день осені припадає на четвер.

День знань – завжди радісний та тривожний день  як для школярів і студентів, так і для їхніх батьків. У мирний час цього дня діти йдуть до шкіл, а ті, хто отримав середню освіту, – до університетів, всі діляться враженнями про літо і приступають до нового навчального року не в онлайн режимі, а офлайн.

Незважаючи на реалії, які відбуваються в нашій країні, Факти ICTV підготували привітання в СМС із Днем знань, щоб ви змогли привітати всіх, кого вважаєте за потрібне.

Зараз дивляться

***

У день знань вітаємо вас,
Бажаємо вам успіху і натхнення.
Нехай день подарує нових геніїв для нас,
Сміливо крокуйте до мрій здійснення.
Нехай знання у вас легше входять,
Здоров’я вам і довгих років.
Щоб при будь-якому результаті,
Ви не знали ні бід, ні горя.

***

Навчатись на відмінно
Бажаєм вам віднині.
Батькам своїм на радість,
На славу Україні!

***

Бажаю тобі в День знань
Легких домашніх завдань,
Тільки хороших балів
І вірних друзів навалом!

***

В цей щасливий і радісний день
Тебе зі святом вітаю.
Щастя, успіхів, мирного неба
Від щирого серця бажаю.

***

Хай навчання в радість буде,
Хай наука не забуде
Поміститись в голові
Щоб вдавалось все тобі!
Загалом, ти добре вчися,
І ніколи не журися
Про оцінки, про свої,
Знай, що головне в житті — це освіта і знання,
Школа, вчитель і рідня!

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