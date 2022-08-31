1 вересня традиційно відзначають День знань. У 2022 році перший день осені припадає на четвер.

День знань – завжди радісний та тривожний день як для школярів і студентів, так і для їхніх батьків. У мирний час цього дня діти йдуть до шкіл, а ті, хто отримав середню освіту, – до університетів, всі діляться враженнями про літо і приступають до нового навчального року не в онлайн режимі, а офлайн.

Незважаючи на реалії, які відбуваються в нашій країні, Факти ICTV підготували привітання в СМС із Днем знань, щоб ви змогли привітати всіх, кого вважаєте за потрібне.

Зараз дивляться

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У день знань вітаємо вас,

Бажаємо вам успіху і натхнення.

Нехай день подарує нових геніїв для нас,

Сміливо крокуйте до мрій здійснення.

Нехай знання у вас легше входять,

Здоров’я вам і довгих років.

Щоб при будь-якому результаті,

Ви не знали ні бід, ні горя.

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Навчатись на відмінно

Бажаєм вам віднині.

Батькам своїм на радість,

На славу Україні!

***

Бажаю тобі в День знань

Легких домашніх завдань,

Тільки хороших балів

І вірних друзів навалом!

***

В цей щасливий і радісний день

Тебе зі святом вітаю.

Щастя, успіхів, мирного неба

Від щирого серця бажаю.

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Хай навчання в радість буде,

Хай наука не забуде

Поміститись в голові

Щоб вдавалось все тобі!

Загалом, ти добре вчися,

І ніколи не журися

Про оцінки, про свої,

Знай, що головне в житті — це освіта і знання,

Школа, вчитель і рідня!