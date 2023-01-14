Василів день щороку припадає на 14 січня. Раніше з цього дня розпочинався рахунок нового календарного року. Перед цим святом багато хто ходив будинками й посівав, бажав щастя та добробуту для мешканців.

І хоча в сьогоднішніх умовах дотримуватися традицій вдасться далеко не всім, можна привітати з важливим днем на відстані. Теплі слова завжди знайдуть шлях до серця.

Привітання з Днем святого Василя у листівках, СМС та прозі піднімуть настрій та зігріють у цей скрутний час.

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Привітання у СМС

***

Пшеницею посіваємо,

Здоров’я міцного вам бажаємо!

Щоб у кожній порі року

Було радості нівроку,

Щоб все задумане збулося

І всім вам весело жилося.

Многії-многії літа!

***

Хай голову над цим ламає дехто iнший.

Тебе ж я просто хочу привiтати,

Здоров’я, радостi, любові побажати!

Можливо, призабув щось ненароком,

Коротше – з Старим Новим роком!

***

Тебе від душі, Василю, вітаю,

Щастя й здоров’я щиро бажаю.

Любові, кохання та радості,

А ще – вічної молодості.

***

Щоб ваше здоров’я – як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч із вами ваш ангел летить,

Від усіх лих нехай вас захистить,

Хай радість несе вам кожна мить,

І благодать Господня з вами буде!

***

Васильку, нехай під крилами своїми

Твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

***

Привітання у листівках

Привітання у прозі

***

Василю, вітаємо з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч у хвилини радості й смутку, любові й розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти радітимеш – він разом з тобою радітиме.

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди й у всьому допомагав, а ти, своєю чергою, не змушував його за тебе червоніти!

***

Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай цей день буде для тебе справді глибоко радісним і наповненим Божою присутністю!