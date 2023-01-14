Василів день щороку припадає на 14 січня. Раніше з цього дня розпочинався рахунок нового календарного року. Перед цим святом багато хто ходив будинками й посівав, бажав щастя та добробуту для мешканців.
І хоча в сьогоднішніх умовах дотримуватися традицій вдасться далеко не всім, можна привітати з важливим днем на відстані. Теплі слова завжди знайдуть шлях до серця.
Привітання з Днем святого Василя у листівках, СМС та прозі піднімуть настрій та зігріють у цей скрутний час.
Привітання у СМС
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Пшеницею посіваємо,
Здоров’я міцного вам бажаємо!
Щоб у кожній порі року
Було радості нівроку,
Щоб все задумане збулося
І всім вам весело жилося.
Многії-многії літа!
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Хай голову над цим ламає дехто iнший.
Тебе ж я просто хочу привiтати,
Здоров’я, радостi, любові побажати!
Можливо, призабув щось ненароком,
Коротше – з Старим Новим роком!
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Тебе від душі, Василю, вітаю,
Щастя й здоров’я щиро бажаю.
Любові, кохання та радості,
А ще – вічної молодості.
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Щоб ваше здоров’я – як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч із вами ваш ангел летить,
Від усіх лих нехай вас захистить,
Хай радість несе вам кожна мить,
І благодать Господня з вами буде!
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Васильку, нехай під крилами своїми
Твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.
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Привітання у листівках
Привітання у прозі
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Василю, вітаємо з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч у хвилини радості й смутку, любові й розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти радітимеш – він разом з тобою радітиме.
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Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди й у всьому допомагав, а ти, своєю чергою, не змушував його за тебе червоніти!
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Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай цей день буде для тебе справді глибоко радісним і наповненим Божою присутністю!