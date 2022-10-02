У першу неділю жовтня в Україні святкують День вчителя. У 2022 році професійне свято припало на 2 число.
Уже кілька років поспіль його святкують не так, як звикли раніше. Спочатку – пандемія Covid-19, наразі – повномасштабна війна. Не всі учні ходять до школи, багато хто займається в онлайн-режимі, однак незважаючи ні на що, не варто забувати про педагогів, які роблять дуже важливу роботу і вкладаються в розвиток нашого суспільства.
Факти ICTV підготували привітання з Днем вчителя 2022 в СМС, щоб ви змогли подякувати своїм педагогам за знання.
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Наші милі, любі вчителі,
Вам поклін низький аж до землі,
За завзятість у своїй роботі,
За знання, терпіння і турботу.
І нехай у найскрутніший час
Віра в краще не покине вас,
Зіронька надії не згасає,
І Господь життя оберігає.
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З Днем учителя вітаю!
Вам всього-всього бажаю:
Щастя, радості, достатку,
Щоб було усе в порядку,
Учнів старанних та гарних,
Днів натхненних й різнобарвних!
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З Днем учителя вітаю!
Щиро Вам всього бажаю:
Щастя, радості й достатку,
Щоб усе було в порядку.
Учні Вас щоб шанували,
Успіхів щоб досягали!
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За невтомну працю вашу
Уклін вам до землі низький,
Прийміть подяку щиру нашу
За труд учительський важкий!
Хай добре вам весь час живеться
Без горя, смутку та біди,
А галаслива хай малеча
Приносить радість вам завжди!
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Уся шкільна наша родина щиро вас вітає.
Щастя, здоров’я й успіхів вам бажає,
Дай вам, Боже, ще довго молодіти,
Та й не одну осінь ще з нами зустріти.
За те тепло, що в серці нам вкладаєте,
Любов до рідної землі,
За те добро, якого нас навчаєте,
Дякуємо, дорогі учителі!