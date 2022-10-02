У першу неділю жовтня в Україні святкують День вчителя. У 2022 році професійне свято припало на 2 число.

Уже кілька років поспіль його святкують не так, як звикли раніше. Спочатку – пандемія Covid-19, наразі – повномасштабна війна. Не всі учні ходять до школи, багато хто займається в онлайн-режимі, однак незважаючи ні на що, не варто забувати про педагогів, які роблять дуже важливу роботу і вкладаються в розвиток нашого суспільства.

Факти ICTV підготували привітання з Днем вчителя 2022 в СМС, щоб ви змогли подякувати своїм педагогам за знання.

Зараз дивляться

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Наші милі, любі вчителі,

Вам поклін низький аж до землі,

За завзятість у своїй роботі,

За знання, терпіння і турботу.

І нехай у найскрутніший час

Віра в краще не покине вас,

Зіронька надії не згасає,

І Господь життя оберігає.

***

З Днем учителя вітаю!

Вам всього-всього бажаю:

Щастя, радості, достатку,

Щоб було усе в порядку,

Учнів старанних та гарних,

Днів натхненних й різнобарвних!



***

З Днем учителя вітаю!

Щиро Вам всього бажаю:

Щастя, радості й достатку,

Щоб усе було в порядку.

Учні Вас щоб шанували,

Успіхів щоб досягали!



***

За невтомну працю вашу

Уклін вам до землі низький,

Прийміть подяку щиру нашу

За труд учительський важкий!

Хай добре вам весь час живеться

Без горя, смутку та біди,

А галаслива хай малеча

Приносить радість вам завжди!

***

Уся шкільна наша родина щиро вас вітає.

Щастя, здоров’я й успіхів вам бажає,

Дай вам, Боже, ще довго молодіти,

Та й не одну осінь ще з нами зустріти.

За те тепло, що в серці нам вкладаєте,

Любов до рідної землі,

За те добро, якого нас навчаєте,

Дякуємо, дорогі учителі!