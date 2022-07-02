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Успішного життєвого забігу! Привітання з Днем спортивного журналіста

2 Липня 2022, 07:03
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Успішного життєвого забігу! Привітання з Днем спортивного журналіста

2 липня святкують Міжнародний день спортивного журналіста. Професійне свято відзначається з 1995 року з ініціативи Міжнародної асоціації спортивної преси.

Спорт  був і залишається невід’ємною частиною кожного народу. Журналіст цієї сфери робить корисну та потрібну роботу, висвітлюючи події суспільного життя, пов’язані зі спортом та фізкультурою. Якщо у вас в оточенні є така людина, не забудьте привітати її, зробити це можна за допомогою СМС чи листівок, які підготували Факти ICTV.

Привітання з Днем спортивного журналіста у СМС

Зараз дивляться

***

Усіх спортивних журналістів
Вітаємо зі святом.
Ви зібрали за плечима
Досвід вже багатий.

Нехай успішним неодмінно
Буде життєвий забіг,
Нехай в професії наздожене
Вас визнання і успіх.

***

У спортивних журналістів
Свято нині важливе.
З днем професії тебе,
Майстер репортажів.
Побажати тобі хочу
Злетів лиш в роботі,
Щоб у радість були тільки
Всі твої турботи.

***

Ми вас зі святом від душі вітаємо,
У нелегкій роботі успіхів бажаємо.
І щастя, хоча спокій лише сниться,
І лише радісних новин – у День спортивного журналіста!

***

Бажаємо час обігнати
І факт вже на місці чекати.
Тобі бажаємо ми і надалі
Вперед дивитися і бути витривалим!

***

Журналісти – це гордо,
Майстри пера і “ворда”!
Нехай перо гостріше стане
Гонорар кишеню не тягне!

***

Ти журналіст, і ти творець –
Майстер слова, молодець!
Нехай лається редактор –
Це уже минувший фактор!
З днем журналіста тебе я вітаю,
Натхнення в творчості бажаю,
Бажаю щастя і любові,
Вогню й запалу лиш у крові!

Привітання з Днем спортивного журналіста в листівках

День спортивного журналиста День спортивного журналиста День спортивного журналиста День спортивного журналиста День спортивного журналиста

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