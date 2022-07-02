2 липня святкують Міжнародний день спортивного журналіста. Професійне свято відзначається з 1995 року з ініціативи Міжнародної асоціації спортивної преси.

Спорт був і залишається невід’ємною частиною кожного народу. Журналіст цієї сфери робить корисну та потрібну роботу, висвітлюючи події суспільного життя, пов’язані зі спортом та фізкультурою. Якщо у вас в оточенні є така людина, не забудьте привітати її, зробити це можна за допомогою СМС чи листівок, які підготували Факти ICTV.

Привітання з Днем спортивного журналіста у СМС

Зараз дивляться

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Усіх спортивних журналістів

Вітаємо зі святом.

Ви зібрали за плечима

Досвід вже багатий.

Нехай успішним неодмінно

Буде життєвий забіг,

Нехай в професії наздожене

Вас визнання і успіх.

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У спортивних журналістів

Свято нині важливе.

З днем професії тебе,

Майстер репортажів.

Побажати тобі хочу

Злетів лиш в роботі,

Щоб у радість були тільки

Всі твої турботи.

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Ми вас зі святом від душі вітаємо,

У нелегкій роботі успіхів бажаємо.

І щастя, хоча спокій лише сниться,

І лише радісних новин – у День спортивного журналіста!

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Бажаємо час обігнати

І факт вже на місці чекати.

Тобі бажаємо ми і надалі

Вперед дивитися і бути витривалим!

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Журналісти – це гордо,

Майстри пера і “ворда”!

Нехай перо гостріше стане

Гонорар кишеню не тягне!

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Ти журналіст, і ти творець –

Майстер слова, молодець!

Нехай лається редактор –

Це уже минувший фактор!

З днем журналіста тебе я вітаю,

Натхнення в творчості бажаю,

Бажаю щастя і любові,

Вогню й запалу лиш у крові!

Привітання з Днем спортивного журналіста в листівках