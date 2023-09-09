Щорічно 9 вересня у світі святкують Міжнародний день краси. Дату встановлено 1995 року з ініціативи Міжнародного комітету естетики та косметології Cidesco, у 2023-му вона припадає на вихідний день – суботу.

Незважаючи на те, що тенденції постійно змінюються, у кожного з нас є свої уявлення про красу, адже це поняття суб’єктивне. Спочатку це свято створювалося для пластичних хірургів, візажистів, моделей, косметологів, перукарів та інших людей, пов’язаних зі сферами, що роблять наш світ красивішим. Нині ж привітання з Днем краси 2023 можна адресувати всім, кому вважаєте за потрібне.

З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання з Міжнародним днем краси 2023 у листівках.

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Варто зазначити, що 9 вересня в багатьох країнах відбуваються конкурси краси, а також заходи і конгреси, в яких обговорюється поточний стан справ в індустрії краси. Також у цю дату влаштовують різноманітні акції та ходи.