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Успенський піст 2023: календар харчування по днях

7 Серпня 2023, 07:45
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Календарь питания на Успенский пост 2023
Джерело: Pexels

14 серпня розпочнеться Успенський піст, який є одним із найсуворіших. Встановлений він на честь свята Успіння Пресвятої Богородиці (28 серпня) і триває всього два тижні.

Так, найкоротший період утримання припадає на період із 14 до 27 серпня. Суворість цього посту схожа на суворість Великого, проте в літній період безліч різноманітних фруктів і овочів, що робить його більш приємним.

Успенський піст 2023 - календар харчування по днях

Успенський піст 2023 – календар харчування по днях

  • 14 серпня – сухоїдіння
  • 15 серпня – гаряча їжа без олії
  • 16 серпня – сухоїдіння
  • 17 серпня – гаряча їжа без олії
  • 18 серпня – сухоїдіння
  • 19 серпня – гаряча їжа з маслом, можна випити келих червоного вина
  • 20 серпня – гаряча їжа з маслом, можна випити келих червоного вина
  • 21 серпня – сухоїдіння
  • 22 серпня – гаряча їжа без масла
  • 23 серпня – сухоїдіння
  • 24 серпня – гаряча їжа без олії
  • 25 серпня – сухоїдіння
  • 26 серпня – гаряча їжа з маслом, можна випити келих червоного вина
  • 27 серпня – гаряча їжа з маслом, можна випити келих червоного вина

Варто зазначити, що в свято Преображення Господнє – 19 серпня, дозволено їсти рибу і пити вино, незалежно від того, на який день воно припадає.

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