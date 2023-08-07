14 серпня розпочнеться Успенський піст, який є одним із найсуворіших. Встановлений він на честь свята Успіння Пресвятої Богородиці (28 серпня) і триває всього два тижні.

Так, найкоротший період утримання припадає на період із 14 до 27 серпня. Суворість цього посту схожа на суворість Великого, проте в літній період безліч різноманітних фруктів і овочів, що робить його більш приємним.

Успенський піст 2023 – календар харчування по днях

14 серпня – сухоїдіння

15 серпня – гаряча їжа без олії

16 серпня – сухоїдіння

17 серпня – гаряча їжа без олії

18 серпня – сухоїдіння

19 серпня – гаряча їжа з маслом, можна випити келих червоного вина

20 серпня – гаряча їжа з маслом, можна випити келих червоного вина

21 серпня – сухоїдіння

22 серпня – гаряча їжа без масла

23 серпня – сухоїдіння

24 серпня – гаряча їжа без олії

25 серпня – сухоїдіння

26 серпня – гаряча їжа з маслом, можна випити келих червоного вина

27 серпня – гаряча їжа з маслом, можна випити келих червоного вина

Варто зазначити, що в свято Преображення Господнє – 19 серпня, дозволено їсти рибу і пити вино, незалежно від того, на який день воно припадає.