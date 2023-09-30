Міжнародний день перекладача в усьому світі відзначають 30 вересня. У 2023 році свято припадає на суботу.

Важлива дата присвячена всім тим, хто прибирає мовні бар’єри між мільйонами людей. Вкрай важливо отримувати правильну інформацію, яка не втрачає свого сенсу після перекладу. Професія перекладача вимагає величезних знань, посидючості та концентрації.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Міжнародним днем перекладача в листівках, за допомогою яких можна теплим словом підняти настрій близьким.

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Відомо, що свято бере свій початок з 1953 року, і вже 1991 року День перекладача запропонували відзначати на міжнародному рівні. Щороку, свято проходить під девізом, який щоразу змінюється. У 2023 році Міжнародний день перекладача проводиться під слоганом Переклад відкриває багатогранність людства.

Нагадаємо, що в жовтні свята відзначатимуться за новими датами. Наприклад, це стосується Покрови та Дня захисників і захисниць України. Календар свят жовтня 2023 року можна подивитися на Фактах ICTV.