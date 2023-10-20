Сьогодні, 20 жовтня, варто привітати із професійним святом кухарів та авіадиспетчерів. Хоча авіагалузь в Україні переживає складні часи через війну, вшанувати майстрів своєї справи все одно варто. Також у цей день потрібно зайвий раз подумати про здоровʼя, зокрема жінкам, і дізнатися свіжі дані статистики. Детальніше про те, які свята відзначаються 20 жовтня 2023 року – читайте в матеріалі Фактів. Life.

Яке сьогодні свято в Україні та світі

Особлива увага у цей день приділяється темі протистояння невидимому ворогу. Сьогодні відзначають Всеукраїнський день боротьби із раком молочної залози. День впроваджено президентським указом на початку 2005 року. Саме цей вид раку є найпоширенішим онкозахворюванням серед жінок. Щороку він забирає життя близько пів мільйона пацієнток по всьому світу. Хворіють на рак грудей і чоловіки, але значно рідше. Такі новоутворення доволі добре піддаються лікуванню, та для цього потрібно виявляти недугу якомога раніше. У цей день різні організації й фонди нагадують жінкам про необхідність регулярних обстежень.

Також сьогодні відзначається Всесвітній день профілактики остеопорозу. Він є дуже частою причиною інвалідізації та смертності, тому людям усіх статей варто звертати увагу на стан своїх кісток, особливо після 50 років.

Зараз дивляться

Якщо у вас в оточенні є кухарі та авіадиспетчери, не забудьте привітати їх із професійними святами та побажати смачних страв і безперебійного звʼязку. Міжнародний день авіадиспетчера відзначається у світі понад 60 років. Натомість Міжнародний день кухаря та кулінара – свято доволі молоде, оскільки традицію його відзначання започаткували у 2004 році. Хороша нагода побалувати себе чимось смачненьким.

Сьогодні ж відзначають і Всесвітній день статистики. Саме цей вид науки збирає дані про все, дає нам можливість аналізувати їх, робити висновки і примати рішення, спираючись на ті чи інші цифри. Є в українців і улюблений вид статистики – це щоденні втрати ворога: особового складу та техніки.

Яке церковне свято 20 жовтня

За новим церковним календарем нині вшановують святого великомученика Артемія. У переказах про нього згадують як про воїна, що спочатку переслідував християн, а потім сам увірував і постраждав за свої переконання.

Хто святкує день ангела 20 жовтня 2023 року

Сьогодні святкують іменини власники рідкісних імен: Дем’ян, Йосип, Юліан і Леонтій. Також у разі, якщо сьгодні у вашій родині народився хлопчик, розгляньте можливість назвати його Марком, Миколою або Сергієм. У цих імен сьогодні теж день ангела. Серед жінок і дівчат іменини святкують Пелагеї.

Що не можна робити сьогодні

На вулиці відчутно похолоднішало, тож не дивно, що й наші пращури вважали, що нині не можна ходити в легкому одязі. Логічно, що імунетет ближче до холодів слабшає, в повітрі літають віруси, тому переохолоджуватися та знижувати захисні сили організму не варто.

Також сьогодні давні українці й українки не працювали із тістом. Ввважлося, що випічка не вдасться. Ще мовчали про сни, якщо хотіли, щоб вони збулися.

Зважайте і на місячний календар. Якщо надумали сходити до перукарні, щоб пофарбуватися, краще перенесіть візит, бо сьогодні день не сприятиме таким маніпуляціям із волоссям.

Що можна робити 20 жовтня

У давнину жінки в цей день надягали на голову нові хустки або шапки. Вважалося, якщо це зробити, голова весь рік не болітиме.

Також сьогодні просто чудовий день для спілкування, творчості та науки. Добре буде також позайматися спортом, зокрема дихальними вправами, та присвятити день ментальному очищення, скоригувавши власні думки.

Народні прикмети на 20 жовтня 2023 року



Важалося , що саме відсьогодні розпочинається справжня зима. Утім, так було в давнину, а зараз клімат у світ та в Україні змінився, тож варто переглянути підхід до прикмет. Утім, ніщо не заважає порівняти старі спостереження та нову реальність.

Раінше вважалося, що перший сніг 20 жовтня обіцяє зиму вже до кінця листопада.

Уважно огляньте найближчий дуб чи березу. Якщо на них ще збереглося листя, то лагідної зими теж не буде.

Якщо ж погода стоїть гарна, то найближчі три тижні вона такою і лишатиметься.

Актуальною народною прикметою є й така, якщо поміняти восени літню гуму на зимову, в холоди їздитимеш без проблем. Коли саме варто перевзути автівку, детально розповіли у цьому матеріалі.