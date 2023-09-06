6 вересня, згідно з новоюліанським календарем, православні віряни відзначають Михайлове чудо. Цього дня вшановують пам’ять архангела Михаїла, а саме свято присвячене диво, яке здійснив глава Божого війська.

Архангела Михаїла в народі вважають захисником знедолених, нужденних, бідних і хворих. У церковній традиції він суддя, який проводжає душі покійних, зважуючи їхні вчинки на терезах. Також він є главою святого воїнства ангелів і архангелів.

Крім того, що цього дня віряни відвідують храми та моляться, також потрібно вітати одне одного, бажаючи всього найкращого. Факти ICTV підготували привітання з Михайловим чудом 2023 у листівках.

Нагадаємо, з 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новий церковний календар. Зміни стосуються нерухомих свят – вони змістилися на 13 днів назад, досі Михайлове чудо відзначали щорічно 19 вересня.

Новий церковний календар 2023-2024 – дивіться на Фактах ICTV.

До слова, вірянам, які ще не готові до такого кроку, дозволили жити за юліанським календарем до 2025 року.