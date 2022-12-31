Новий рік 2023 року має бути особливим, і не лише через війну. Важкі часи показали нашу єдність та згуртованість.

Багато хто з нас відзначатиме свято не там, де планувалося спочатку, але нам свято ніхто не зможе зіпсувати, навіть якщо важливу подію доведеться відзначати не в колі друзів чи родини.

Факти ICTV підготували найкращі листівки на Новий рік 2023, щоб показати важливим людям всю свою любов та турботу. Теплі слова розтоплять навіть найхолодніше серце.

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Багато хто покладає величезні надії на 2023 рік. Традиційно він розпочнеться з січня, який також принесе українцям свята – як церковні, так і державні. Наприклад, частина українців відзначатиме 7 січня Різдво, а 19 числа – Водохреща. Вже на кінець січня припадає Міжнародний день ювеліра – треба не забути та привітати зі святом своїх близьких. Календар свят січня 2023 року можна подивитися на Фактах ICTV.