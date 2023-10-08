День юриста в Україні відзначають щорічно 8 жовтня. У 2023 році свято припадає на неділю.

Цього дня варто привітати тих, хто досконало знає права та обов’язки українців, хто вправно апелює своїми знаннями до законів і допомагає справедливості восторжествувати, яке б завдання перед ними не поставало.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем юриста 2023 в листівках, які потішать близьких і друзів. Теплі слова здатні підняти настрій на довгий час і нагадати про свою турботу.

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Відомо, що свято День юриста в Україні бере свій початок 1997 року і відзначається щорічно з того моменту. Професійних свят окремих категорій юристів в Україні величезна кількість. Наприклад, на 1 грудня припадає День прокуратури, а на 19 грудня – День адвокатури.

І поки жовтень нас радує останніми теплими днями, листопад принесе величезну кількість свят. Очікується багато важливих дат, пов’язаними з окремими професіями. Ознайомитися з повним календарем свят листопада 2023 року можна на Фактах ICTV.