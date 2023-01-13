Старий Новий рік 2023 – це свято, яке багато родин відзначають так само яскраво, як і ніч із 31 грудня на 1 січня. Припадає він на 13 січня.

Цього дня варто привітати всіх близьких. Тож Факти ICTV підготували найкращі привітання зі Старим Новим роком у листівках, СМС та прозі.

Теплі слова розтоплять серце та допоможуть висловити підтримку у ці важкі часи.

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Привітання зі Старим Новим роком у прозі

У Старий Новий Рік хочеться побажати якомога більше здійснених старих бажань. Нехай по-новому блищать щастям очі, по-новому міцніє здоров’я, з’являються нові бажання і цілі. І нехай друзі будуть по-старому відданими, вірність коханих – так само безмежна, а життя – прекрасне!

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Старий Новий Рік – це день, коли потрібно проводити старі думки, старий настрій і відкрити своє серце для нового, для чогось прийдешнього і майбутнього! Нехай рік буде легким, але яскравим! Приємним, але не порожнім! Зі святом!

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Прийміть привітання зі Старим Новим роком! Нехай все, що заплановано долею, трапиться, нехай нове свято назустріч мчить, нехай збуваються мрії, щасливими стають дні. Любові, добра, тепла, фарб, світла, гармонії, розуміння, уваги близьких, віри, сподівань, пряних смаків, радісних зустрічей.

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Нехай у Старий Новий рік тебе відвідає бажання терміново позбутися непотрібних речей і обридлих відносин, які зовсім не будуть поєднуватися з гарним настроєм і щирими людьми. Бажаю не втрачати віри в казки і чари, адже для них завжди знайдеться затишне місце в нашому прекрасному житті!

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Від щирого серця, з добром у душі хочу привітати вас з прекрасним святом – Старим Новим роком. Цей день вважається особливим, адже якщо саме сьогодні ви загадаєте найзаповітніше бажання, воно обов’язково здійсниться! Здоров’я вам і всього найкращого! Щастя і добра!

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Привітання зі Старим Новим роком у листівках

Привітання зі Старим Новим роком у СМС

Хай прибутки та достатки,

Не минають вашу хатку,

Хай ведеться й прибуває,

Щастя хай вас не минає,

Радості на кожнім кроці,

В Старому Новому році!

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Сію, сію, засіваю,

Зі Старим Новим роком Вас вітаю!

На той новий рік,

Щоб вродило краще,

Ніж торік!

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Новий рік знову прийшов!

Ну і що, що Старий, не біда!

Нехай у тебе все буде добре,

Сьогодні, завтра і завжди!

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Веселіться та радійте,

Нам ступає на поріг,

Дивне свято, незбагненне,

Добрий Старий Новий рік!

Останній місяць зими також буде яскравим на свята. Ознайомитися з повним календарем церковних свят на лютий 2023 можна на Фактах ICTV.