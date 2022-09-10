На 10 вересня припадає День фізичної культури та спорту України. 2022 року важливу дату відзначають у суботу.

Саме час привітати тих, хто докладає всіх зусиль, аби розвивати спорт та активний спосіб життя серед українців. Здорові громадяни – основа процвітання країни. Свято стосується як майстрів, тренерів, а також тих, хто присвятив своє життя спорту – аматорському та професійному.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем фізичної культури та спорту у листівках та СМС, які порадують друзів навіть на відстані.

Зараз дивляться

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З Днем спорту вас щиро вітаю

Міцного здоров’я і щастя бажаю,

Мужності, сили, краси і натхнення,

Шалених результатів у сьогоденні!

Хай буде прямою до мети дорога,

Чекають вас у житті перемоги!

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День фізичної культури

Відмічає весь народ.

Ось і я вас привітаю,

Побажаю нагород.

Завжди буде місце спорту

Хай у вашому житті.

На життєвім п’єдесталі

Будь завжди на висоті.

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З Днем фізичної культури

Й спорту України!

Вам бажаю сил, здоров’я,

Радості щоднини.

Щоби все було чудово

У житті та в долі.

Мотивації для спорту

Зичу всім доволі.

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Сердечно вітаємо з Днем фізичної культури і спорту всіх ветеранів спорту і тренерів ДЮСШ, вчителів фізкультури шкіл та району, спортсменів, усіх активістів спорту. Зичимо усім міцного здоров’я, особистого щастя, успіхів у справі розвитку фізичної культури і спорту.

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День фізичної культури й спорту в Україні,

Відзначають всі спортсмени нині.

Ми вас також привітаємо з професійним святом,

Щоб терпіння й сил у вас було багато.

Щоб змагання й тренування у користь вашу були,

Щоб медалі золоті та срібло ви здобули.

Щоб пишались вами всі мешканці країни,

Ви таланти спорту рідної України.

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Вересень готовий порадувати українців приємними святами – першого місяця весни багато важливих дат, особливо церковних. Ознайомитися з календарем свят вересня 2022 року можна на Фактах ICTV.