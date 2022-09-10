На 10 вересня припадає День фізичної культури та спорту України. 2022 року важливу дату відзначають у суботу.
Саме час привітати тих, хто докладає всіх зусиль, аби розвивати спорт та активний спосіб життя серед українців. Здорові громадяни – основа процвітання країни. Свято стосується як майстрів, тренерів, а також тих, хто присвятив своє життя спорту – аматорському та професійному.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем фізичної культури та спорту у листівках та СМС, які порадують друзів навіть на відстані.
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З Днем спорту вас щиро вітаю
Міцного здоров’я і щастя бажаю,
Мужності, сили, краси і натхнення,
Шалених результатів у сьогоденні!
Хай буде прямою до мети дорога,
Чекають вас у житті перемоги!
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День фізичної культури
Відмічає весь народ.
Ось і я вас привітаю,
Побажаю нагород.
Завжди буде місце спорту
Хай у вашому житті.
На життєвім п’єдесталі
Будь завжди на висоті.
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З Днем фізичної культури
Й спорту України!
Вам бажаю сил, здоров’я,
Радості щоднини.
Щоби все було чудово
У житті та в долі.
Мотивації для спорту
Зичу всім доволі.
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Сердечно вітаємо з Днем фізичної культури і спорту всіх ветеранів спорту і тренерів ДЮСШ, вчителів фізкультури шкіл та району, спортсменів, усіх активістів спорту. Зичимо усім міцного здоров’я, особистого щастя, успіхів у справі розвитку фізичної культури і спорту.
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День фізичної культури й спорту в Україні,
Відзначають всі спортсмени нині.
Ми вас також привітаємо з професійним святом,
Щоб терпіння й сил у вас було багато.
Щоб змагання й тренування у користь вашу були,
Щоб медалі золоті та срібло ви здобули.
Щоб пишались вами всі мешканці країни,
Ви таланти спорту рідної України.
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Вересень готовий порадувати українців приємними святами – першого місяця весни багато важливих дат, особливо церковних. Ознайомитися з календарем свят вересня 2022 року можна на Фактах ICTV.