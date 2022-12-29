Новий рік 2023 – час див. Ніхто не зможе забрати у нас радість цієї світлої події.

Сім’я, підтримка та віра у перемогу – це те, з чим асоціюватиметься в українців Новий рік 2023. Де свято – там і гучні привітання та побажання.

Факти ICTV підготували привітання з Новим роком 2023 у листівках та прозі, які зарядять святковим настроєм та допоможуть повірити у диво. Теплі слова розтоплять будь-яке серце.

Зараз дивляться

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У Новорічну ніч піднімімо свої келихи шампанського за наших рідних та коханих, за мир, любов та злагоду у світі, за людей, які захищають нашу країну, за успішний Новий рік, щоб у ньому завжди збувалися всі мрії та бажання!

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Вітаю з Новим роком та бажаю всіх земних благ. Нехай же 2023 подарує найголовніше – перемогу і мир. А ще простого людського щастя та надії на світле майбутнє. Нехай 12 місяців нового року дивують лише приємними новинами. Щасливого Нового року!

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Моє новорічне побажання просте: міцного здоров’я, безмежного щастя, добробуту у домі та Божого благословення. Нехай новий рік принесе українцям мир та процвітання. Усі негаразди та страждання нехай відійдуть у минуле, а попереду буде лише чиста дорога до світлого майбутнього.

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З Новим 2023 роком! Нехай у вашому будинку цілий рік буде затишок, кохання та щастя. Нехай новий рік принесе багато радісних та щасливих днів. Нехай він буде роком здійснення бажань та втілення в життя всіх планів.

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Дорогі мої колеги! Вітаю вас з Новим роком! Бажаю, щоб все найгірше залишилося в старому році – нехай попереду нас чекає тільки хороше! Успіхів у роботі, міцного здоров’я, підтримки рідних і близьких. Нехай вистачить сил і терпіння на весь рік! Нехай здійснюються мрії! Миру всім нам! З Новим роком!

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Новий рік 2023 – швидкоплинне свято. Після нього одразу настає січень, що також принесе багато радісних дат. Українці відзначатимуть не лише церковні, а й державні свята. Календар свят січня 2023 доступний на Фактах ICTV.