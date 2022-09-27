27 вересня Україна відзначає День вихователя. У 2022 році свято припадає на будній день – вівторок.

Це професійне свято також називається Днем дошкільних робітників України (дошкільної освіти). Вперше в нашій країні його відзначили в 2011 році. Дата не має офіційного статусу, але щороку вона стає все більш популярною серед працівників цієї галузі.

Якщо у вашому оточенні є людина, яка бере участь у дошкільній освіті, не забудьте привітати її, оскільки вона робить дуже важливу та необхідну роботу. Факти ICTV підготували привітання з Днем вихователя 2022 в листівках і СМС.

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Привітання з Днем вихователя 2022 в листівках

Привітання з Днем вихователя 2022 в СМС

***

Шлемо всім низький уклін,

За любов, старання,

За цей другий рідний дім,

Гарне виховання.

Хай і далі цей садок

Вабить до себе діток,

Хай живе і процвітає,

Негараздів хай не знає.

***

Вихователі, любі наші,

Найласкавіші і найкращі!

Вас вітаємо, вам ми вдячні,

Бо ж нелегкі свої задачі

Ви виконуєте відмінно,

Добросовісно і сумлінно!

Таке покликання вам долею дано –

з любов’ю дітям серце віддавати.

Цей шлях життєвий обрано давно

Професія чудова – вихователь!

***

Вихователь – як друга мама

Для будь-якого у світі малюка,

Стати для підопічних самої – самої

Вихователь -таки повинна.

І тобі все це вдається,

Адже від Бога вихователь ти.

Нехай тобі удача посміхнеться,

Нехай завжди збуваються мрії!



***

Ти – вихователь.

Цим пишайся!

Справжній старатель,

Ти посміхнися.

Щастя бажаємо,

Весело жити,

Дітям, рідна,

Радість дарувати!



***

Вітаємо з цим святом

Всіх, хто не шкодує сил,

Й нашим діткам помагає

Пізнавати гарний світ.

Вам бажаємо здоров’я,

І терпіння, і добра,

Щастя і удачі море,

І душевного тепла!

З Днем вихователя!