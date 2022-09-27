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У листівках і СМС: привітання з Днем вихователя 2022

27 Вересня 2022, 08:17
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
У листівках і СМС: привітання з Днем вихователя 2022

27 вересня Україна відзначає День вихователя. У 2022 році свято припадає на будній день – вівторок.

Це професійне свято також називається Днем дошкільних робітників України (дошкільної освіти). Вперше в нашій країні його відзначили в 2011 році. Дата не має офіційного статусу, але щороку вона стає все більш популярною серед працівників цієї галузі.

Якщо у вашому оточенні є людина, яка бере участь у дошкільній освіті, не забудьте привітати її, оскільки вона робить дуже важливу та необхідну роботу. Факти ICTV підготували привітання з Днем вихователя 2022 в листівках і СМС.

Зараз дивляться

Привітання з Днем вихователя 2022 в листівках

День вихователя День вихователя День вихователя День вихователя День вихователя

Привітання з Днем вихователя 2022 в СМС

***

Шлемо всім низький уклін,
За любов, старання,
За цей другий рідний дім,
Гарне виховання.

Хай і далі цей садок
Вабить до себе діток,
Хай живе і процвітає,
Негараздів хай не знає.

***

Вихователі, любі наші,
Найласкавіші і найкращі!
Вас вітаємо, вам ми вдячні,
Бо ж нелегкі свої задачі
Ви виконуєте відмінно,
Добросовісно і сумлінно!
Таке покликання вам долею дано –
з любов’ю дітям серце віддавати.
Цей шлях життєвий обрано давно
Професія чудова – вихователь!

***

Вихователь – як друга мама
Для будь-якого у світі малюка,
Стати для підопічних самої – самої
Вихователь -таки повинна.

І тобі все це вдається,
Адже від Бога вихователь ти.
Нехай тобі удача посміхнеться,
Нехай завжди збуваються мрії!

***

Ти – вихователь.
Цим пишайся!
Справжній старатель,
Ти посміхнися.

Щастя бажаємо,
Весело жити,
Дітям, рідна,
Радість дарувати!

***

Вітаємо з цим святом
Всіх, хто не шкодує сил,
Й нашим діткам помагає
Пізнавати гарний світ.

Вам бажаємо здоров’я,
І терпіння, і добра,
Щастя і удачі море,
І душевного тепла!
З Днем вихователя!

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