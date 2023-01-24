День зовнішньої розвідки України – свято, яке щороку відзначають 24 січня. 2023 року важлива дата припадає на вівторок.
Свято присвячене всім тим, хто займається однією з найважливіших справ – дізнається про все таємне за межами нашої країни. Цінна інформація у потрібний момент може перевернути хід розвитку подій у масштабах країни і навіть світу.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем зовнішньої розвідки України у листівках, СМС та прозі, які порадують близьких та друзів на відстані.
Привітання у СМС
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З Днем зовнішньої розвідки тебе!
Це свято відзначає вся країна.
Будь завжди успішний, щасливий,
І до чужої біди співчутливий.
Нехай твоє здоров’я міцніє,
Радість життя нехай не меркне.
І любов’ю зігріває нехай сім’я
І повік не залишають нехай друзі.
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Розвіднику, тебе від душі вітаю,
У професії важливій успіхів бажаю.
Здоров’я хай буде міцним завжди,
Нехай поважає начальство тебе.
Нехай в сім’ї буде тепло і затишок,
І пам’ятай, що вдома завжди на тебе чекають.
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Сьогодні свято твоє, розвіднику,
Ми вітаємо від душі,
Ти залишайся непомічений,
Справи з успіхом заверши!
Не обділить хай життя здоров’ям,
І не буде негод на шляху,
Бажаємо дружно ми, з любов’ю,
До своєї мрії бадьоріше лети!
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Привітання у листівках
Привітання у прозі
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Зовнішня розвідка – нелегка справа, але ти справляєшся з цією роботою на всі сто! Бажаю тобі багато сил, енергії, міцного здоров’я та мирного неба над головою! Нехай удача супроводжує тебе у твоїй нелегкій справі, а кожен день наповнюється новими успіхами й досягненнями!
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Нехай розвідки завжди будуть вдалими, щоб приносили вони успіхи, перемоги й мирне небо. Пишаємося вами! З Днем зовнішньої розвідки України!
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Вітаю з Днем зовнішньої розвідки. Бажаю завжди бути в курсі всіх подій, що відбуваються, й уміти розплутувати будь-який клубок завдань. Успіхів, кмітливості та завзятості, а також упевненості, бравих сил і непереможного бойового духу!
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З професійним святом! Нехай розвідки завжди будуть вдалими, щоб приносили вони успіхи, перемоги й викликали гордість. Нехай не треба буде йти в тил до ворогів, а всі розвідки будуть легкими й простими, безпечними та приносять задоволення.
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