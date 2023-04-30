30 квітня в Україні відзначають День прикордонника. У 2023 році свято припадає на вихідний день – неділю.

Раніше своє професійне свято прикордонники відзначали 28 травня, проте в 2018 році в нашій країні дату встановили на 30 квітня. Це день тих, хто, як показала війна, відіграє особливо важливу роль у захисті територіальної цілісності країни. Про подвиги прикордонників із 2014 року можна писати вже цілі книжки, а тому якщо у вашому оточенні є людина, якої стосується ця дата, не забудьте її привітати і подякувати.

Факти ICTV підготували привітання з Днем прикордонника України 2023 у листівках, СМС і прозі.

Привітання з Днем прикордонника 2023 у листівках

Привітання з Днем прикордонника 2023 у СМС

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З Днем прикордонника вітаю

І від душі тобі бажаю

Удачі, сил п’ять тонн –

Аби пишавсь тобою кордон!

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З Днем прикордонника тебе, солдате,

Мирного неба над головою!

Нехай твій край буде світлом багатий,

А війна скінчиться й забудемо її з тобою.

Щастя, здоров’я, удачі, добра

І завжди тихого кордону.

Нехай тебе зігріває завжди

Думка про світло у вікнах рідного дому!

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На кордонах, на заставах,

На далеких рубежах

Ваша доблесть і відвага

Захищають завжди нас.

В цей чудовий день, сьогодні,

Хочемо вам побажати

Менше смутку, більше щастя.

І війни не знати.

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Ти ловиш порушників кордону,

Ти захищаєш наш глибокий тил.

Літаєш над заставою птахом гострозорим,

Щоб ворог на землю нашу не ступив.

Так будь здоровим, воїн-прикордонник,

Хай успіх супроводжує тебе!

Бажаю тобі щастя особистого,

На службі бережи себе!

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Будь веселим і активним,

Потрібним, яскравим, позитивним,

Будь щасливим без кінця,

З Днем прикордонника тебе вітаю я!

Привітання з Днем прикордонника 2023 у прозі

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У цей святковий день прийміть щирі вітання з Днем прикордонника, а також слова подяки за мир і спокій у нашій країні! Бажаємо якнайшвидшої перемоги, щастя в житті та спокійної служби!

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Зі святом тебе, дорогий прикордоннику! Удачі, успіхів у роботі та особистому житті! Нехай зірки з неба падають прямо вам на погони, всім без винятку! Щасливої, легкої та спокійної служби! З Днем прикордонника!

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Наші дорогі прикордонники, дякуємо вам за все! Ми знаємо, що ви завжди готові зустріти будь-якого противника і дати йому гідну відсіч! Ми бажаємо вам наймирнішого неба! З Днем прикордонника!

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Вітаю тебе і твоїх товаришів по службі з Днем прикордонника! Бажаю стійкості, сили, витривалості! Дякую за те, що кожен день і кожну ніч охороняєте наше життя!

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Слів подяки не передати. Вітаємо зі святом вас, дорогі наші прикордонники. Ви показали свою мужність, сміливість і стійкість! Бажаємо вам назавжди забути про цю війну, і нехай вже сьогодні над нами замайорить мирне небо!