У день Тетяни – 25 січня – іменини у всіх Тетянок. Не забудьте привітати дівчат та жінок із цим ім’ям у вашому оточенні зі святом. Для цього вам знадобляться вітання у СМС із днем Тетяни.

Вітання із днем Святої Тетяни

Вітаю з днем ангела, мила моя Тетяно! Нехай ангел-охоронець завжди буде з тобою, а життя твоє буде щасливим та без усіляких негараздів!

***

Танюшо, вітаємо з іменинами! Нехай цей день буде так само світлим, як і все твоє життя.

***

Від щирого серця бажаємо:

Будь щаслива, Тетяно!

З днем ангела тебе

Сердечно ми вітаємо.

Бажаємо тобі сповна

Любові, радощів, добра.

***

Танечко, вітаємо із днем ангела! Нехай серце наповнюється любов’ю, душа завжди співає, а з личка не сходить посмішка.

***

Хай день наповниться везінням,

І сяєш ти яскраво від краси,

Танюшо, моє ти натхнення,

Сьогодні іменини відзначаєш ти!

***

У свій день ангела ви, Тетяно, точно не страждаєте від нестачі уваги, любові та щастя. Нехай так буде не лише сьогодні, а й завжди!

***

Танюшо, ти прекрасна, мов квітка. Ми бажаємо тобі здійснення усіх мрій, нехай настрій буде чудовим, а в житті не лишиться місця невдачам та суму.

***

На обличчі твоєму нехай сяє усмішка, а життя нехай буде спокійним, без жодних прикростей, але при цьому яскравим і насиченим. З днем ангела, Танюшо!

***

З днем ангела тебе, Тетяно,

Вітає вся сім’я.

Щиро тобі бажаємо

Комфорту, везіння, добра,

І щоб у житті твоєму

Пригод була сповна!

***

Тетяно! Від щирого серця вітаємо з іменинами та бажаємо залишатися такою ж стильною, сильною, красивою, пристрасною і просто прекрасною. Ти робиш цей світ кращим!

***

Немає у світі дівчини прекраснішої, чарівнішої за місячне сяйво, окрім тебе, Тетяно! І цей світлий день твого ангела ми надсилаємо тобі промені любові та бажаємо, щоб ти завжди була щасливою!

***

На нічному небі виблискують міріади зірок, але ти, Тетяно, сяєш яскравіше, ніж усі вони! З днем ангела!

Тетянин день відзначається 25 січня. Православне свято назву отримало на честь Святої Тетяни. Також цього дня росіяни відзначають День студента, оскільки саме цього дня імператриця Єлизавета підписала указ про відкриття Московського університету. У наш час на день Тетяни все ще заведено ставити свічки у церкві за успіхи у навчанні.

Оскільки 25 січня всі Тетяни світу святкують ще й день ангела, не забудьте відправити своїм знайомим Танюшам СМС-вісточку з вітанням із днем Тетяни.