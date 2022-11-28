28 листопада розпочався один із найважливіших і найтриваліших постів у вірян – Різдвяний. Це 40-денне говіння, яке в православному церковному статуті ще називають Чотиридесятницею і Пилипівським постом.

Як ви вже зрозуміла, Різдвяний піст триває 40 днів. Під час нього забороняється вживати м’ясні, молочні продукти і яйця. Іноді дозволяється вино і риба.

Кінець Різдвяного посту 2022 припадає на 6 січня включно.

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Пилиповим же піст називають, оскільки заговини – останній день перед постом, коли можна вживати продукти тваринного походження, припадає на день пам’яті святого апостола Пилипа.

Раніше ми писали про те, що священик ПЦУ Георгій Коваленко розповів, яке основне завдання Різдвяного посту, в чому його сенс, і як починати та закінчувати день під час нього.