Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Свята в Україні

Триває 40 днів: коли закінчується Різдвяний піст 2022-2023

28 Листопада 2022, 16:49
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Триває 40 днів: коли закінчується Різдвяний піст 2022-2023
Джерело: Pexels

28 листопада розпочався один із найважливіших і найтриваліших постів у вірян – Різдвяний. Це 40-денне говіння, яке в православному церковному статуті ще називають Чотиридесятницею і Пилипівським постом.

Як ви вже зрозуміла, Різдвяний піст триває 40 днів. Під час нього забороняється вживати м’ясні, молочні продукти і яйця. Іноді дозволяється вино і риба.

Кінець Різдвяного посту 2022 припадає на 6 січня включно.

Зараз дивляться

Пилиповим же піст називають, оскільки заговини – останній день перед постом, коли можна вживати продукти тваринного походження, припадає на день пам’яті святого апостола Пилипа.

Читайте також:
ПостЩо можна їсти у Різдвяний піст 2022-2023: календар по днях

Раніше ми писали про те, що священик ПЦУ Георгій Коваленко розповів, яке основне завдання Різдвяного посту, в чому його сенс, і як починати та закінчувати день під час нього.

Теги
Різдвяний піст
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь