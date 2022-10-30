День автомобіліста в Україні щороку святкують 30 жовтня. 2022 року свято припадає на неділю.

Це дуже важливий день для багатьох українців – у багатьох із нас є свій автомобіль, який допомагає як на роботі, так і під час відпочинку. До того ж за нинішніх умов автомобіль може врятувати життя. Кількість автомобілістів в Україні з кожним роком дедалі більшає, і ця тенденція продовжуватиметься.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем автомобіліста в листівках та СМС, які порадують знайомих та близьких теплими словами.

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***

Ти спокою ані хвилинки не маєш,

В руках ти кермо віртуозно тримаєш,

Співає двигун тобі пісню гарячу.

І мчиш ти, поклавшись на Бога й удачу!

Хай кінь твій залізний слухняно мчить шляхом,

Хай всі негаразди розвіються прахом,

Щасливо хай стелеться траса твоя!

Вітаю, мій друже, тебе з Днем водія!

***

Собою задоволений і впевнений,

Не раз дорогою перевірений.

Ти за кермом – шикарний мен,

А для жінок – просто супермен!

Нехай мчить авто вперед, до мрії,

Адже варто лише захотіти,

Все збудеться, до чого прагнеш

І буде в житті, чим пишатися!

***

Нехай сьогодні тобі посміхається шлях!

Нехай швидкість прийде тобі на підмогу!

Ти сьогодні привітати колег не забудь,

Ті, що ділять з тобою дорогу!

***

Нелегка за кермом робота,

Та в ній романтика вирує до країв.

Простір небес – то є душа пілота,

Душа шофера – широчінь шляхів.

***

Я тобі бажаю так:

Із пальним хай буде бак,

Не ламається автівка,

Буде файною мандрівка.

Зичу гарної погоди,

Хай приємні ждуть пригоди,

Хай автівка мчить твоя

До мети! З днем водія!

***

Жовтень уже закінчився – попереду останній місяць осені. Листопад порадує українців величезною кількістю свят, у тому числі професійних. Так, свого дня відзначатимуть залізничники, працівники культури та співробітники радіо. Повний календар свят листопада 2022 року можна знайти на Фактах ICTV.