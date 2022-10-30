День автомобіліста в Україні щороку святкують 30 жовтня. 2022 року свято припадає на неділю.
Це дуже важливий день для багатьох українців – у багатьох із нас є свій автомобіль, який допомагає як на роботі, так і під час відпочинку. До того ж за нинішніх умов автомобіль може врятувати життя. Кількість автомобілістів в Україні з кожним роком дедалі більшає, і ця тенденція продовжуватиметься.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем автомобіліста в листівках та СМС, які порадують знайомих та близьких теплими словами.
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Ти спокою ані хвилинки не маєш,
В руках ти кермо віртуозно тримаєш,
Співає двигун тобі пісню гарячу.
І мчиш ти, поклавшись на Бога й удачу!
Хай кінь твій залізний слухняно мчить шляхом,
Хай всі негаразди розвіються прахом,
Щасливо хай стелеться траса твоя!
Вітаю, мій друже, тебе з Днем водія!
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Собою задоволений і впевнений,
Не раз дорогою перевірений.
Ти за кермом – шикарний мен,
А для жінок – просто супермен!
Нехай мчить авто вперед, до мрії,
Адже варто лише захотіти,
Все збудеться, до чого прагнеш
І буде в житті, чим пишатися!
***
Нехай сьогодні тобі посміхається шлях!
Нехай швидкість прийде тобі на підмогу!
Ти сьогодні привітати колег не забудь,
Ті, що ділять з тобою дорогу!
***
Нелегка за кермом робота,
Та в ній романтика вирує до країв.
Простір небес – то є душа пілота,
Душа шофера – широчінь шляхів.
***
Я тобі бажаю так:
Із пальним хай буде бак,
Не ламається автівка,
Буде файною мандрівка.
Зичу гарної погоди,
Хай приємні ждуть пригоди,
Хай автівка мчить твоя
До мети! З днем водія!
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Жовтень уже закінчився – попереду останній місяць осені. Листопад порадує українців величезною кількістю свят, у тому числі професійних. Так, свого дня відзначатимуть залізничники, працівники культури та співробітники радіо. Повний календар свят листопада 2022 року можна знайти на Фактах ICTV.