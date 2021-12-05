Кінець року – саме час прикрашати ялинку та відправляти запрошення друзям і родичам на новорічну вечірку. Вже купили чудове плаття на Новий рік 2022, а щодо приготування страв до новорічного столу ідеї закінчились? Ми допоможемо вам розпочати найкращу вечірку з найліпших рецептів закусок. Здивуйте своїх гостей крутими та смачними стравами, а як їх приготувати – ви дізнаєтеся у нашому матеріалі.

Хлібна закуска

Легка та проста у приготуванні, інгредієнти для якої ви точно знайдете у себе вдома.

Інгредієнти:

Тостовий хліб

Часник

Майонез

Зелень

Шпроти

Листя салату

Спосіб приготування

Розкачуємо хліб качалкою для тіста. Ріжемо на трикутники. Беремо пальцями дві вершини трикутника з боку розрізу і з’єднуємо, щоб вийшов хвостик, притискаємо та закріплюємо зубочисткою.

Викладаємо у форму без олії та відправляємо в розігріту до 200 градусів духовку на 5-10 хвилин, щоб хліб підсушився. Для начинки змішуємо майонез, часник та зелень. Як тільки хлібна основа охолола, змащуємо дно соусом, кладемо шпрот і маринований огірочок.

Устриці в шампанському

Вишукана страва для справжніх гурманів. Ідеальне частування для початку новорічної вечірки.

Інгредієнти:

Шампанське або ігристе біле вино – 300 мл

Цибуля-шалот – 2 шт.

Подвійні вершки – 300 мл

Устриці у половинній раковині – 18 шт.

Свіжий мелений білий перець

Нарізаний свіжий часник для подачі

Спосіб приготування

Дрібно нарізаємо цибулю-шалот. Поміщаємо шампанське і цибулю-шалот у маленьку каструлю та ставимо на середній або сильний вогонь. Доводимо до кипіння. Варимо на повільному вогні 5-8 хвилин або поки половина суміші не випарується.

Зменшуємо вогонь до середньо-слабкого. Додаємо вершки та сік із устриці. Приправляємо білим перцем. Варимо на повільному вогні 20 хвилин або доки соус не зменшиться наполовину (у вас має вийти близько 300 мл соусу).

Розігріваємо гриль. Розділяємо устриць у раковинах на частинки. Викладаємо частинки на велике деко. Поливаємо вершковим соусом. Готуємо на грилі протягом трьох хвилин або поки устриці не стануть золотистими і не почнуть кипіти. Даємо схолонути дві хвилини. Посипаємо часником.

Яєчні млинці з червоною рибою

Справжня королівська закуска, у якій зібрані всі улюблені інгредієнти Водяного Тигра.

Інгредієнти:

Яйця – 3 шт.

Вода – 50 мл

Сир – 50 г

Червона риба – 100 г

Червона ікра – 70 г

Сіль

Огірок

Спосіб приготування

Змішуємо все для млинців і обсмажуємо на антипригарній сковорідці на маленькому вогні та накриваємо кришкою.

Намащуємо сир на млинці, кладемо дрібно нарізаний огірок та рибу. Згортаємо в рулет, нарізаємо на шматочки і прикрашаємо ікрою.

Кульки з беконом

Закуска, після якої всі ваші гості напевне попросять рецепт.

Інгредієнти:

Мʼякий вершковий сир – 230 г

Тертий твердий сир – 120 г

Бекон – 8 скибочок

Соломка (за кількістю кульок) – 18 паличок

Дрібно нарізані волоські горіхи (можна взяти пекан) – 30 г

Зелена цибуля – 2 стрілки

Часниковий порошок – 1 ч. л.

Сіль – 1 ч. л.

Паприка

Чорний перець

Спосіб приготування

Обсмажуємо бекон на сковорідці протягом восьми хвилин, без олії. Викладаємо на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

У великій тарілці змішуємо тертий сир, вершковий сир, часниковий порошок, паприку, солимо і перчимо за смаком. За допомогою ложки формуємо сирні кульки. Розкладаємо на пергаментний лист. Залишаємо охолоджуватись на годину.

Подрібнюємо бекон у крихту. В окремій мисці змішуємо його із зеленою цибулею та горішками. Обвалюємо кульки в паніруванні та вставляємо в кожну кульку соломку. Залишаємо за кімнатної температури на 15 хвилин.

Тарталетки з тунцем

Підійде для тих, хто не любить довго стояти біля плити.

Інгредієнти:

Тарталетки – 8-10 шт.

Тунець – 1 банка

Яйця – 2 шт.

Кукурудза – 3 ст. л.

Майонез

Спосіб приготування

Акуратно розминаємо тунець виделкою. Натираємо яйця на великій тертці. Змішуємо кукурудзу, тунець та яйця. Заправляємо все майонезом. Розкладаємо по тарталетках.