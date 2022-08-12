Міжнародний день молоді – це свято, яке відзначається у багатьох країнах 12 серпня. 2022 року свято припадає на п’ятницю.

Саме час нагадати молодому поколінню про те, що життя ще попереду. Багато хто тільки відкриває для себе доросле життя, а інші вже стикаються зі справжніми випробуваннями. Молодість – це безтурботний час друзів, прогулянок та розваг, а також вивчення світу.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Міжнародним днем ​​молоді у листівках та СМС, які порадують нове покоління навіть на відстані. Приємні слова або картинки нагадають зайвий раз про те, як важливо насолоджуватися життям і не втрачати можливостей.

Зараз дивляться

***

Хай доля іскриться, цвіте і не в’яне,

Хай рветься в політ, мов крило журавля,

До нових вершин, до мрії, до щастя,

Хай душу наповнять нові відчуття!

***

Дружби міцної,

Хоча й не простої.

Для серця кохання,

Палкого зізнання.

В день молоді щиро,

Тебе привітаю.

Бути до ста літ,

В душі юним бажаю.

***

Вас в день молоді вітаю,

Побажаю драйву,

Буде місце хай в житті

Радості і сяйву.

Скільки б років вам не було,

Хай палає вогник,

Молодість – це стан душі,

Рятівний ваш човник.

***

Хай доля удачу на крилах несе,

Хай радісним буде життя і щасливим,

Що ти побажаєш — здійсниться усе,

Хай шлях твій буде легким і красивим!

***

Вам юнацького запалу,

Оптимізму я бажаю,

Не старіти серцем чуйним,

Вас з днем молоді вітаю.

Хай завжди бажання буде

До нових, великих звершень,

Вам бажаю перемоги

Всі свої лиш перевершить.

Радості вам, сміху, щастя,

В сили вірити свої,

Молодості вам бажаю,

Бути завжди на коні.

***

Серпень проходить з блискавичною швидкістю – незабаром настане вересень. Перший місяць осені принесе українцям безліч церковних свят. Серед них – Різдво Пресвятої Богородиці, яке припадає на 21 число. Ознайомитися з календарем церковних свят вересня 2022 можна на Фактах ICTV.