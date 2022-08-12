Міжнародний день молоді – це свято, яке відзначається у багатьох країнах 12 серпня. 2022 року свято припадає на п’ятницю.
Саме час нагадати молодому поколінню про те, що життя ще попереду. Багато хто тільки відкриває для себе доросле життя, а інші вже стикаються зі справжніми випробуваннями. Молодість – це безтурботний час друзів, прогулянок та розваг, а також вивчення світу.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Міжнародним днем молоді у листівках та СМС, які порадують нове покоління навіть на відстані. Приємні слова або картинки нагадають зайвий раз про те, як важливо насолоджуватися життям і не втрачати можливостей.
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Хай доля іскриться, цвіте і не в’яне,
Хай рветься в політ, мов крило журавля,
До нових вершин, до мрії, до щастя,
Хай душу наповнять нові відчуття!
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Дружби міцної,
Хоча й не простої.
Для серця кохання,
Палкого зізнання.
В день молоді щиро,
Тебе привітаю.
Бути до ста літ,
В душі юним бажаю.
***
Вас в день молоді вітаю,
Побажаю драйву,
Буде місце хай в житті
Радості і сяйву.
Скільки б років вам не було,
Хай палає вогник,
Молодість – це стан душі,
Рятівний ваш човник.
***
Хай доля удачу на крилах несе,
Хай радісним буде життя і щасливим,
Що ти побажаєш — здійсниться усе,
Хай шлях твій буде легким і красивим!
***
Вам юнацького запалу,
Оптимізму я бажаю,
Не старіти серцем чуйним,
Вас з днем молоді вітаю.
Хай завжди бажання буде
До нових, великих звершень,
Вам бажаю перемоги
Всі свої лиш перевершить.
Радості вам, сміху, щастя,
В сили вірити свої,
Молодості вам бажаю,
Бути завжди на коні.
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Серпень проходить з блискавичною швидкістю – незабаром настане вересень. Перший місяць осені принесе українцям безліч церковних свят. Серед них – Різдво Пресвятої Богородиці, яке припадає на 21 число. Ознайомитися з календарем церковних свят вересня 2022 можна на Фактах ICTV.